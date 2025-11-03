Самарцев и гостей города приглашают на фестиваль "Русский характер" в Струковском

Во вторник, 4 ноября, в День народного единства, в Струковском саду в Самаре пройдет народный фестиваль традиций "Русский характер".
С 11:00 будут работать более 20 тематических площадок, посвященных традициям, истории и культуре России.
Гостям предложат попробовать блюда русской кухни, приготовленные по старинным рецептам, познакомиться с богатым воинским наследием страны, окунуться в мир литературы, поэзии и народного фольклора.
В ходе праздника можно будет вдохновиться подвигами российских атлетов и установить личный рекорд.
Также посетителей ждет яркая концертная программа.
На площадке общества "Знание" запланирована встреча с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко. Эта встреча — уникальная возможность лично пообщаться с человеком-легендой, чья жизнь олицетворяет мощь и единство нашей страны.
Все гости фестиваля смогут принять участие в историко-патриотической квест-викторине "Сила в единстве"!
Пройдя 15 интерактивных станций, вы в увлекательной игровой форме узнаете об истории Дня народного единства, традициях и героических страницах прошлого и получите заслуженный приз!
Вход на фестиваль свободный. Время работы тематических площадок: 11:00–16:00. Время работы площадок Фестиваля русской кухни 11:00 — 18:00
