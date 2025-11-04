С 5 ноября вносятся изменения в расписание электричек между Самарой и Тольятти

Со среды, 5 ноября, вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке "Самара — Тольятти", сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
Так, поезд, отправлением от станции Жигулевское Море 08:05, будет прибывать в Тольятти раньше, чем прежде — в 10:08–10:09.
С субботы, 8 ноября, электричка сообщением "Самара-Тольятти" (отпр.11:45) переносится на полтора часа. Поезд будет отбывать из Самары в 10:02, а прибывать в Тольятти в 12:13.
Справки по телефону 8-927-745-745-7 пн-чт с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00
