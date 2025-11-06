В Самаре автобусам № 91 скорректировали расписание

С 1 ноября в Самаре автобусы № 91 "ул. Грозненская — НФС" ходят по скорректированному расписанию. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте добавили один рейс и продлили время работы. Теперь последний рейс от ООТ "НФС" отправляется в 22:05 (ранее последний рейс был в 21:15) и прибывает на ул. Грозненскую в 23:30.