Самарская больница им. Н. И. Пирогова отметила юбилей

В Самарской филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летию Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. В нем приняли участие около тысячи гостей: сотрудники и ветераны учреждения, представители органов власти, коллеги и партнеры медучреждения.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поздравил коллектив больницы с юбилеем и зачитал поздравительный адрес губернатора Вячеслава Федорищева.

"Добросовестный труд, ответственность за порученное дело, доброта, сострадание, милосердие и подвижничество — всегда были и остаются надежной основой деятельности высокопрофессионального коллектива Самарской городской клинической больницы № 1, носящей имя великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. Вы приходите на помощь всем, кто оказался в сложной ситуации, кто нуждается в ваших знаниях и накопленном опыте. Низкий поклон, дорогие друзья! От лица всех жителей Самары и Самарской области сердечно благодарю вас за ежедневный подвижнический труд во имя жизни и здоровья наших граждан. В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы", — отметил глава региона.

Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова — первая земская больница, основанная в губернии. Именно здесь заложили основу для современного уровня оказания специализированной помощи на территории региона. В 1919 г. по ходатайству врачей больнице было присвоено имя великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова.

Руководитель министерства здравоохранения Самарской отметил, что больница им. Пирогова — флагманский центр экстренной медицины, оказывающий в круглосуточном режиме медицинскую помощь населению Самарской области и других регионов. В нем работают порядка 1500 сотрудников. Ежегодно в больнице получают медицинскую помощь более 130 тыс. пациентов, в том числе ветераны, участники СВО и члены их семей.

В составе медицинской организации работают межрегиональные и городские центры: единственный в области Межрегиональный центр термических поражений и пластической хирургии; городской центр по лечению гастродуоденальных кровотечений; городской центр экстракорпоральных методов лечения с протезированием жизненно важных функций; городской сосудистый центр; городской консультативно-диагностический центр.

"Для меня больница играет особую роль, ведь именно здесь началась моя профессиональная деятельность. В зале находятся мои наставники, которым я искренне благодарен. Традиции, заложенные ими, продолжают жить в сердцах молодого поколения медицинских работников. Именно от них зависит будущее нашего крупного учреждения в регионе. Существенным шагом к совершенствованию больницы станет строительство приемно-диагностического отделения в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина", — отметил Андрей Орлов.

Коллектив учреждения также поздравили председатель Самарской губернской думы, академик РАН, Почетный гражданин Самарской области и Самары Геннадий Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, профессор, Александр Колсанов, Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.

Сотрудникам больницы вручили Почетные грамоты губернатора Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области, Совета Федерации и Самарской губернской думы.