В Самарской области рассчитывают новый мусорный тариф

В комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области поступило заявление АО "Экология" о корректировке тарифа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом представители ведомства сообщили в ответ на запрос Волга Ньюс.
Напомним, АО "Экология" выиграло конкурс на осуществление деятельности регионального оператора по обращению с ТКО с 1 ноября 2025 года. Соглашение с министерством природных ресурсов и экологии уже заключено.
Теперь "Экология" имеет возможность добиться пересмотра размера платы за услуги по вывозу мусора. До этого же компании приходилось работать по тарифу предыдущего регоператора, который к тому же снизили по требованию ФАС России. Почитайте подробности.
"Заявление АО "Экология" поступило в комитет. В настоящее время ведется расчет тарифа, — сообщили Волга Ньюс в комитете ценового и тарифного регулирования. — Расчет единого предельного тарифа по обращению с ТКО производится в соответствии с нормами действующего законодательства, в рамках учтенного в конкурсной документации размера прогнозной необходимой валовой выручки, по результатам рассмотрения представленных региональным оператором подтверждающих документов".
Конкретных цифр специалисты комитета не назвали, но уточнили, что решение может быть принято в течение ближайших двух месяцев. Пока же для расчетов применяется ранее утвержденный тариф, а именно — 584,35 руб. за кубометр.
В АО "Экология" также не озвучили подробности своего заявления в части предлагаемого размера платы. Компания ожидает, что комитет примет решение в ближайшее время.
Стоит добавить, что в сентябре проходила информация о возможном повышении тарифа более чем в 1,5 раза. Однако власти это опровергли. В то же время генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков высказывался о том, что такая индексация может быть обоснованной. Почитайте его комментарий полностью.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!