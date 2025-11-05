В Самарской области рассчитывают новый мусорный тариф

В комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области поступило заявление АО "Экология" о корректировке тарифа по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом представители ведомства сообщили в ответ на запрос Волга Ньюс.

Напомним, АО "Экология" выиграло конкурс на осуществление деятельности регионального оператора по обращению с ТКО с 1 ноября 2025 года. Соглашение с министерством природных ресурсов и экологии уже заключено.

Теперь "Экология" имеет возможность добиться пересмотра размера платы за услуги по вывозу мусора. До этого же компании приходилось работать по тарифу предыдущего регоператора, который к тому же снизили по требованию ФАС России. Почитайте подробности.

"Заявление АО "Экология" поступило в комитет. В настоящее время ведется расчет тарифа, — сообщили Волга Ньюс в комитете ценового и тарифного регулирования. — Расчет единого предельного тарифа по обращению с ТКО производится в соответствии с нормами действующего законодательства, в рамках учтенного в конкурсной документации размера прогнозной необходимой валовой выручки, по результатам рассмотрения представленных региональным оператором подтверждающих документов".

Конкретных цифр специалисты комитета не назвали, но уточнили, что решение может быть принято в течение ближайших двух месяцев. Пока же для расчетов применяется ранее утвержденный тариф, а именно — 584,35 руб. за кубометр.

В АО "Экология" также не озвучили подробности своего заявления в части предлагаемого размера платы. Компания ожидает, что комитет примет решение в ближайшее время.

Стоит добавить, что в сентябре проходила информация о возможном повышении тарифа более чем в 1,5 раза. Однако власти это опровергли. В то же время генеральный директор АО "Экология" Андрей Шестаков высказывался о том, что такая индексация может быть обоснованной. Почитайте его комментарий полностью.