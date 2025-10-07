Самара приобретет 16 единиц спецтехники для уборки города

Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств.

На лизинговую закупку по поручению губернатора Самарской области выделено более 287 млн рублей.