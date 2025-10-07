34% населения России в сентябре посещали мессенджер Max

Свыше 41 млн человек посетили в сентябре национальный мессенджер Max — это 34% населения РФ. Об этом свидетельствуют статистические данные Mediascope.
Среднесуточный охват в сентябре вырос до 14 млн. В первых числах октября мессенджером пользовались около 17 млн пользователей в день.
С июня по сентябрь 2025 г. месячный охват аудитории вырос почти в 16 раз, составив 42 млн человек.
Данные собирали по динамике охвата мессенджера Max в сутки среди жителей России от 12 лет и пользователей мобильной и десктопной версий.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???