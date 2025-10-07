16+
34% населения России в сентябре посещали мессенджер Max

7 ОКТЯБРЯ.
Свыше 41 млн человек посетили в сентябре национальный мессенджер Max — это 34% населения РФ. Об этом свидетельствуют статистические данные Mediascope.

Среднесуточный охват в сентябре вырос до 14 млн. В первых числах октября мессенджером пользовались около 17 млн пользователей в день.

С июня по сентябрь 2025 г. месячный охват аудитории вырос почти в 16 раз, составив 42 млн человек.

Данные собирали по динамике охвата мессенджера Max в сутки среди жителей России от 12 лет и пользователей мобильной и десктопной версий.

