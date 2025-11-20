16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Авито появился постоянный раздел для пристройства бездомных животных Клиенты Т2 могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имени "Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками Т2 обеспечила связью более 60 тысяч жителей сел и деревень в Приволжье 10 шагов к празднику: чек-лист для тех, кто ждет Новый год

Интернет Транспорт и связь

На Авито появился постоянный раздел для пристройства бездомных животных

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Технологическая платформа Авито запустила постоянный раздел "Животные из приютов", ставший частью благотворительной программы на платформе #яПомогаю. В специальном разделе можно найти объявление по пристройству кошки или собаки, а также ознакомиться с полезной инструкцией, разработанной в сотрудничестве с фондом "Ника".

Информация включает в себя советы, как подготовиться к появлению кошки или собаки из приюта дома, к чему надо быть готовым в первую очередь и почему так важно, чтобы данное решение было взвешенным и осознанным.

Также для пользователей доступен тест "Готовы ли вы взять животное из приюта?", помогающий определиться с выбором питомца. В зависимости от результатов участникам теста предлагается подборка объявлений от проверенных приютов и волонтеров или возможность поддержать благотворительные фонды, такие как "Ника", "Рэй", "Верность", "Фонд защиты городских животных".

Для удобства объявления о животных сортируются по геопозиции пользователя, что позволяет связываться с волонтерами фонда в радиусе 100 км. С марта 2025 года раздел посетили более 143 тыс. пользователей, из них 37 тыс. — прошли тест на готовность завести питомца и около 9 тыс. — начали общение с волонтерами из приютов на Авито.

Решение о создании постоянного раздела помощи безнадзорным животным основано на успешном опыте проекта, реализованного к премьере фильма "Пальма 2" Авито и кинокомпанией "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг"), сообщили в компании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30