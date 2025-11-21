Билайн начал продажи SIM-карт в сети магазинов "Всёсмарт"

16+
САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн расширяет каналы продаж и первым среди мобильных операторов начинает сотрудничество с федеральной сетью магазинов электроники и товаров для умного дома "Всёсмарт". В рамках партнёрства SIM-карты Билайна уже появились более чем в половине из 55 торговых точек сети, а до конца месяца станут доступны во всех.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

В магазинах "Всёсмарт" представлен специальный формат SIM-карт саморегистрации. Такое решение позволяет покупателям активировать связь без визита в офис и выбрать подходящий тариф прямо при установке карты в устройство.

Партнёрство ориентировано на владельцев умных гаджетов, которым требуется специализированный тариф и удобное подключение. Совместная инициатива направлена на повышение лояльности клиентов, рост числа подключений и развитие экосистемы умных устройств.

"Сотрудничество с "Всёсмарт" — логичный шаг в развитии наших розничных каналов. Мы предлагаем клиентам готовое решение для их умных устройств, делая подключение к сети Билайн максимально простым и удобным. Это пример партнёрства, где выигрывают все: клиенты получают комфорт и надёжность, партнёр — рост продаж и повышение привлекательности ассортимента, а рынок — новый стандарт удобства в сфере IoT", — отметил директор по развитию партнёрского канала Билайна Роман Прыганов.

Для сети "Всёсмарт" размещение SIM-карт Билайна — это расширение ассортимента и повышение удобства для покупателей. Теперь клиенты могут сразу приобрести SIM-карту для своего устройства — без дополнительных походов в другие магазины.

"Концепция сети "Всёсмарт" предполагает не просто продажу умных устройств, а помощь в создании цифровой экосистемы. Совместно с Билайном мы делаем шаг к тому, чтобы подключение к умному дому для пользователя было максимально удобным и осуществлялось уже на самом первом этапе непосредственно в магазине", — подчеркнул заместитель генерального директора "Всёсмарт" Владимир Чайка.

В настоящее время сеть "Всёсмарт" насчитывает 55 магазинов в 20 городах России и продолжает развиваться. 

