Отопительный сезон в Тольятти начнется 26 сентября

В пятницу, 26 сентября, в Тольятти начнется пуск тепла в дошкольные, общеобразовательные учреждения, медицинские организации, учреждения культуры и спорта.

Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал глава Автограда Илья Сухих.

"Пуск будем осуществлять с 26 сентября по заявкам руководителей в теплоснабжающие организации", — пишет мэр.

Жилфонд начнет отапливаться с 30 сентября в соответствии с графиками подключения потребителей по заявкам УК, ТСЖ, ТСН и иных организаций.

"Соответствующие постановления подписаны. Поручил своему заместителю по городскому хозяйству Михаилу Абросимову обеспечить надлежащий контроль за началом отопительного периода 2025–2026 годов", — отмечает Сухих.