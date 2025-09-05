В Тольятти обновят павильоны на остановках

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Осенью 2025 г. в Тольятти начнут обновлять павильоны на остановках общественного транспорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Илья Сухих.

Фото: Телеграм-канал Ильи Сухих