В Самарской области увеличат штрафы за парковку около мусорок

Самарская губернская дума рассмотрит поправки в региональный закон об административных нарушениях. Они предусматривают увеличение штрафов за воспрепятствование проведению работ по благоустройству, в том числе вывозу мусора, уборке территории и крыш от снега и наледи.
"В настоящее время на территории Самарской области складывается
в определенной мере негативная ситуация, связанная с содержанием мест накопления ТКО, а также с ограничением доступа специализированых транспортных средств, осуществляющих вывоз ТКО с мест накопления ТКО, в связи с запаркованностью автотранспортом подъездных путей к контейнерным площадкам", — объясняют авторы инициативы, которыми являются члены комитета парламента по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.
По их словам, размер налагаемых на правонарушителей административных штрафов не изменялся с 2020 года. Их предлагается увеличить:
- для граждан — с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч рублей,
- для должностных лиц — с 10-30 тысяч рублей до 20-40 тысяч рублей,
- для юридических лиц — с 30-50 тысяч рублей до 50-100 тысяч рублей.
"Усиление административной ответственности в сфере благоустройства позволит обеспечить поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципальных образований в Самарской области, повысить комфортные условия проживания граждан", — считают депутаты.
