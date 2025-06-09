В Самаре будут перемещать машины, мешающие вывозу мусора

В правила благоустройства Самары внесут изменения. Их дополнят статьей, предусматривающей возможность перемещения транспортных средств, которые мешают уборке улиц и дворов, вывозу мусора с контейнерных площадок и очистке крыш от снега и наледи.
Представители мэрии впервые об этом заговорили еще зимой — в стенах регионального парламента. Свое предложение они объяснили тем, что действующие запреты и штрафы не работают. Автовладельцы довольно часто создают помехи для уборки улиц и дворов, вывоза мусора с контейнерных площадок, оставляя машины там, где это запрещено, или игнорируя сообщения о проведении работ.
Обсуждение инициативы длилось несколько месяцев. В результате губдума дала муниципалитетам полномочия на перемещения машин. Следующим шагом как раз является корректировка правил благоустройства.
Как говорится в пояснительной записке мэрии Самары, перемещать можно будет только те автомобили, которые мешают проведению работ по благоустройству. А делать это смогут организации, которые данные работы выполняют.
"Также закрепляется необходимость предварительного информирования населения о проведении работ по благоустройству территории: дате, времени, месте и о возможности перемещения транспортных средств, препятствующих проведению данных работ (за исключением проведения аварийно-восстановительных работ), а также обязанность размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о перемещении транспортных средств", — указано в документе.
В мэрии поясняли, что машины, которые припаркованы без нарушений ПДД, но мешают уборке будут именно перемещать, а не эвакуировать на спецстоянки. Владельцам авто ничего не нужно будет платить. Финансирование работ по перемещению транспортных средств будет осуществляться в рамках полномочий муниципалитета по благоустройству.
Сейчас документ проходит процедуру публичных обсуждений. Впоследствии его рассмотрит городская дума.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!