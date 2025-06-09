В Самаре будут перемещать машины, мешающие вывозу мусора

В правила благоустройства Самары внесут изменения. Их дополнят статьей, предусматривающей возможность перемещения транспортных средств, которые мешают уборке улиц и дворов, вывозу мусора с контейнерных площадок и очистке крыш от снега и наледи.

Представители мэрии впервые об этом заговорили еще зимой — в стенах регионального парламента. Свое предложение они объяснили тем, что действующие запреты и штрафы не работают. Автовладельцы довольно часто создают помехи для уборки улиц и дворов, вывоза мусора с контейнерных площадок, оставляя машины там, где это запрещено, или игнорируя сообщения о проведении работ.

Обсуждение инициативы длилось несколько месяцев. В результате губдума дала муниципалитетам полномочия на перемещения машин. Следующим шагом как раз является корректировка правил благоустройства.

Как говорится в пояснительной записке мэрии Самары, перемещать можно будет только те автомобили, которые мешают проведению работ по благоустройству. А делать это смогут организации, которые данные работы выполняют.

"Также закрепляется необходимость предварительного информирования населения о проведении работ по благоустройству территории: дате, времени, месте и о возможности перемещения транспортных средств, препятствующих проведению данных работ (за исключением проведения аварийно-восстановительных работ), а также обязанность размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о перемещении транспортных средств", — указано в документе.

В мэрии поясняли, что машины, которые припаркованы без нарушений ПДД, но мешают уборке будут именно перемещать, а не эвакуировать на спецстоянки. Владельцам авто ничего не нужно будет платить. Финансирование работ по перемещению транспортных средств будет осуществляться в рамках полномочий муниципалитета по благоустройству.

Сейчас документ проходит процедуру публичных обсуждений. Впоследствии его рассмотрит городская дума.