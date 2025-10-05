В благоустройство "Вознесенского" кладбища планируют потратить 23 млн рублей

МКУ Самары "Ритуал" ищет подрядчика, который благоустроит внутриквартальные проезды и межмогильные проходы на кладбище "Вознесенское".

На эти цели МКУ готово выделить 23,47 млн рублей.

В техзадании отмечается, что благоустройство проводится "с целью обеспечения беспрепятственного и комфортного передвижения посетителей и похоронных процессий по территории кладбища".

Победитель торгов определится после 15 октября. Он должен выполнить работы до конца текущего года.