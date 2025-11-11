Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя

Более 8 600 абонентов "РКС-Самара", проживающих в частном секторе областной столицы, не оплачивают водоснабжение. По данным ресурсоснабжающего предприятия, в частном секторе нашего города всего 35 900 лицевых счетов и 24% из них — должники с общей суммой задолженности 43,3 млн рублей.

Отдельная тема — неоплаченный полив. Общая сумма долга самарцев за летнюю воду — 7,5 млн рублей. Стоит обратить внимание, что если долг за полив не будет погашен до 1 декабря, то потребитель попадет в "Чёрный список" должников, которым в следующем году будет отказано в выдаче разрешения на пользование поливной водой.

Ресурсоснабжающее предприятие призывает всех оплачивать водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме. Это поможет в будущем избежать проблемных ситуаций.