Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя

Более 8 600 абонентов "РКС-Самара", проживающих в частном секторе областной столицы, не оплачивают водоснабжение. По данным ресурсоснабжающего предприятия, в частном секторе нашего города всего 35 900 лицевых счетов и 24% из них — должники с общей суммой задолженности 43,3 млн рублей.
Отдельная тема — неоплаченный полив. Общая сумма долга самарцев за летнюю воду — 7,5 млн рублей. Стоит обратить внимание, что если долг за полив не будет погашен до 1 декабря, то потребитель попадет в "Чёрный список" должников, которым в следующем году будет отказано в выдаче разрешения на пользование поливной водой.
Ресурсоснабжающее предприятие призывает всех оплачивать водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме. Это поможет в будущем избежать проблемных ситуаций.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!