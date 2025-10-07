В осенней акции "ЭнергосбыТ Плюс" приняли участие свыше 40 тыс. жителей Самарской области

В акции "Плати — не ПЕНЯй!" приняли участие свыше 40 тыс. клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс". В общей сложности они оплатили 168 млн рублей накопившихся долгов за энергоресурсы.

Акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходила с 1 по 30 сентября 2025 года. Для участия в ней клиентам — физическим лицам необходимо было оплатить текущее начисление и погасить сумму имеющейся задолженности за отопление, горячее водоснабжение, а для жителей Автозаводского района Тольятти также холодное водоснабжение и водоотведение. Выполнившим условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики списали имеющиеся пени.

