Парки Самары предложили соединить бульварами

В Самаре собираются создать водно-зеленый каркас. Соответствующий проект предусмотрен Стратегией социально-экономического развития города на период до 2036 года, которую выставили на общественные обсуждения.
"Цель — создание благоприятного городского пространства жизнедеятельности на основе экологических принципов и обеспечения связанности водно-зеленых объектов, эффективного землепользования и доступности к зеленым и водным зонам", — говорится в документе.
Среди ключевых мероприятий проекта особое внимание привлекает идея объединения парков зелеными коридорами. Подразумевается обустройство пешеходных озелененных пространств и бульваров на основе ландшафтной морфологии существующего рельефа города.
Обозначена в стратегии и пилотная территория "Зеленые коридоры". Она объединит парк им. Щорса, Струковский и Ботанический сады, Загородный парк, парки Дружбы и Победы, набережную реки Самары, парки "Молодежный", Металлургов, Гагарина, Воронежские озера и общественное пространство "Самара Арена".
Также планируется развитие природных территорий "на пороге города" — лесных массивов, гор и водоемов для организации длительного отдыха. Пилотными станут следующие площадки:
- волжское побережье и лесные массивы 1 категории между Студеным оврагом и вертолетной площадкой (до Красноглинского шоссе);
- волжское побережье от стрелки до реки Сок;
- лесной массив от Сорокиных хуторов до торгового цента "МЕГА".
Предусматривает стратегия и создание велосипедной инфраструктуры, которая свяжет все районы города и центр, а также мероприятия по озеленению Самары.
Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.
