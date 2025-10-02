16+
ЖКХ и благоустройство Общество

Парки Самары предложили соединить бульварами

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре собираются создать водно-зеленый каркас. Соответствующий проект предусмотрен Стратегией социально-экономического развития города на период до 2036 года, которую выставили на общественные обсуждения.

"Цель — создание благоприятного городского пространства жизнедеятельности на основе экологических принципов и обеспечения связанности водно-зеленых объектов, эффективного землепользования и доступности к зеленым и водным зонам", — говорится в документе.

Среди ключевых мероприятий проекта особое внимание привлекает идея объединения парков зелеными коридорами. Подразумевается обустройство пешеходных озелененных пространств и бульваров на основе ландшафтной морфологии существующего рельефа города.

Обозначена в стратегии и пилотная территория "Зеленые коридоры". Она объединит парк им. Щорса, Струковский и Ботанический сады, Загородный парк, парки Дружбы и Победы, набережную реки Самары, парки "Молодежный", Металлургов, Гагарина, Воронежские озера и общественное пространство "Самара Арена".

Также планируется развитие природных территорий "на пороге города" — лесных массивов, гор и водоемов для организации длительного отдыха. Пилотными станут следующие площадки:

  • волжское побережье и лесные массивы 1 категории между Студеным оврагом и вертолетной площадкой (до Красноглинского шоссе);
  • волжское побережье от стрелки до реки Сок;
  • лесной массив от Сорокиных хуторов до торгового цента "МЕГА".

Предусматривает стратегия и создание велосипедной инфраструктуры, которая свяжет все районы города и центр, а также мероприятия по озеленению Самары.

Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии. 

Последние комментарии

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

