Госпрограмма делает жизнь в с. Семеновка Нефтегорского района уютной и комфортной

В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области" с. Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта, уюта и благополучия.

Здесь не просто живут, а строят будущее. Молодеющее население, активное строительство, благоустроенные общественные пространства и высокий уровень инициативности жителей делают Семеновку ярким примером того, как государственная поддержка и энергия местных жителей вместе создают качественную жизнь на селе.

Сегодня Семеновка - не просто пригород Нефтегорска, а динамично развивающееся сельское поселение, где 75% населения - молодые семьи с детьми. Многие переезжают сюда осознанно - из районного центра, а некоторые - даже из отдаленных регионов, таких как Когалым и Сургут.

"У нас 925 жителей, и большинство из них - крепкие, самодостаточные семьи, которые выбирают Семеновку не случайно. Люди здесь не просто живут - они вкладывают душу в свое село. Коренные жители не уезжают, а приезжие остаются надолго. Это и есть настоящий успех", - рассказала глава поселения Светлана Сивоха.

В этом году благодаря государственной программе в Семеновке были реализованы два значимых проекта по благоустройству - появились два любимых места для прогулок детей и родителей: обновлена детская игровая площадка в парке напротив Дома культуры и благоустроена территория парка, включая установку ограждения.

Общая стоимость проектов - 7,75 млн руб., из которых 3,02 млн - федеральные средства, а 4,32 млн - средства местного бюджета и внебюджетные источники. Ранее по программе КРСТ был отреставрирован фасад самого Дома культуры - теперь это яркая архитектурная доминанта поселения.

Улицы в селе образцово чистые, а ежегодный конкурс "Дом образцового порядка" стал доброй традицией, объединяющей соседей в стремлении сделать родное село еще красивее. Цветы, ухоженные газоны, спортивные площадки - все это не обязанность, а "семеновский стиль", как с гордостью называют местные жители свою общую заботу о пространстве.

"Некоторые в шутку называют нас "нефтегорской Рублевкой". И знаете, в этом есть доля правды: у нас не просто красиво - у нас комфортно жить, растить детей, строить дома и мечтать о будущем. Это результат совместных усилий - государства, местных властей и самих жителей", - рассказывает Светлана Сивоха.

Развитие сельских территорий является одним из приоритетов программы социально-экономического развития Самарской области, представленной года назад главой региона Вячеславом Федорищевым. В 2025 г. регион реализует мероприятия в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области" на сумму более 1,9 млрд рублей. На 2026 г. сформирована заявка на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Губернатор Самарской области неоднократно подчеркивал, что заявки, которые уже поданы в рамках госпрограммы, получат поддержку региона.