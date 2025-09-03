16+
ЖКХ и благоустройство Общество

Глава Самары посетил Центр мониторинга качества "Т Плюс"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов и глава Самары Иван Носков обсудили готовность энергокомпании к прохождению отопительного сезона 2025–2026 гг. Рабочая встреча прошла в Центре мониторинга качества, чьи специалисты предстоящей зимой будут отслеживать параметры теплоснабжения в домах и социальных объектах 44 городов в регионах работы "Т Плюс".

"Т Плюс" полностью проверила готовность тепловых сетей Самарского региона с помощью гидравлических испытаний. Подходят к завершению плановые ремонты тепломагистралей и замена участков квартальных коммуникаций. На особом контроле — восстановление благоустройства после перекладок и устранения дефектов.

"В этом году сроки проведения ремонтов и оперативность восстановления благоустройства обусловлены не только нашей заботой о комфорте горожан, но и желанием достойно представить родной город гостям предстоящего международного форума "Россия — спортивная держава", — отметил Дмитрий Смородинов.

"Центр мониторинга качества "Т Плюс" — современная и хорошо оснащенная "база", сюда стекается вся информация по сетям и теплогенерирующим предприятиям. Для специалистов созданы все условия. После масштабной замены сетей Самарский филиал "Т Плюс" должен стать одним из самых передовых в стране не только по качеству услуг, но и по оперативности реагирования на возможные технологические сбои", — говорит Иван Носков.

В целом в 2025 году специалисты "Т Плюс" выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре. Теплоэнергетики смонтируют 50 километров новых трубопроводов, благодаря чему повысится надёжность теплоснабжения около 4,5 тысяч объектов, в числе которых 3318 жилых домов и 362 социальных объектов областной столицы.

