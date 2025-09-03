Глава Самары посетил Центр мониторинга качества "Т Плюс"

Заместитель директора Самарского филиала "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов и глава Самары Иван Носков обсудили готовность энергокомпании к прохождению отопительного сезона 2025–2026 гг. Рабочая встреча прошла в Центре мониторинга качества, чьи специалисты предстоящей зимой будут отслеживать параметры теплоснабжения в домах и социальных объектах 44 городов в регионах работы "Т Плюс".
"Т Плюс" полностью проверила готовность тепловых сетей Самарского региона с помощью гидравлических испытаний. Подходят к завершению плановые ремонты тепломагистралей и замена участков квартальных коммуникаций. На особом контроле — восстановление благоустройства после перекладок и устранения дефектов.
"В этом году сроки проведения ремонтов и оперативность восстановления благоустройства обусловлены не только нашей заботой о комфорте горожан, но и желанием достойно представить родной город гостям предстоящего международного форума "Россия — спортивная держава", — отметил Дмитрий Смородинов.
"Центр мониторинга качества "Т Плюс" — современная и хорошо оснащенная "база", сюда стекается вся информация по сетям и теплогенерирующим предприятиям. Для специалистов созданы все условия. После масштабной замены сетей Самарский филиал "Т Плюс" должен стать одним из самых передовых в стране не только по качеству услуг, но и по оперативности реагирования на возможные технологические сбои", — говорит Иван Носков.
В целом в 2025 году специалисты "Т Плюс" выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре. Теплоэнергетики смонтируют 50 километров новых трубопроводов, благодаря чему повысится надёжность теплоснабжения около 4,5 тысяч объектов, в числе которых 3318 жилых домов и 362 социальных объектов областной столицы.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!