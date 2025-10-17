В Самаре на 85% выполнено благоустройство дворов по программе "Народный бюджет"

В Самаре открыли обновленный двор домов № 12 по ул. Корабельной и № 29 по ул. Печерской, благоустроенный по программе "Народный бюджет Самарской области".
По инициативе жителей здесь обустроили детскую игровую и спортивную площадки с тренажерами и теннисными столами, оборудовали зоны отдыха и парковочные карманы, высадили более 20 лип, живую изгородь из кустов и четырехметровую ель. В целом благоустройство дворов по "Народному бюджету" в Самаре выполнено на 85%.
"Этот двор — хороший пример того, как жители поэтапно и заботливо приводят в порядок территорию возле своих домов. В прошлом году по программе "Народный бюджет Самарской области" у дома № 29 на ул. Печерской появилась уютная пешеходная зона со скамейками и урнами. В этом же году жители решили установить детскую и спортивную площадки, зоны отдыха, — сказал глава Октябрьского района Самары Сергей Радько. — Всего в этом году по областной программе в нашем районе преображаются восемь пространств, в том числе скверы "Солнечный" и "Часовой".
Как отметили активные жители домов по улицам Печерской и Корабельной, благоустройство планируется продолжить и в следующем году. Для этого они подготовили заявку на участие в программе "Народный бюджет Самарской области" с новым проектом "Единство детства", предполагающим дальнейшее обустройство детской игровой площадки по ул. Корабельной, 12.
"Мы очень довольны результатом благоустройства. У жителей был запрос на уютное пространство в шаговой доступности от дома, где можно отдохнуть после рабочего дня, пообщаться с соседями, провести время с детьми, позаниматься спортом. Вместе нам удалось подготовить проект благоустройства с учетом всех интересов. Благодарю всех сотрудников подрядной организации, которые работали в нашем дворе", — сказала председатель правления ЖК "Печерская, 25, 27, 29" Ольга Сабытова.
Всего в Октябрьском районе в этом году по программе "Народный бюджет Самарской области" преображаются шесть дворов. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда завершены на ул. Подшипниковой, 15, а на ул. Осипенко, 18 и на Пятой просеке, 137 и 139 осталось высадить зеленые насаждения. Во дворах по пр. Карла Маркса, 241 и ул. Мичурина, 72 и 74 подрядчикам предстоит установить оборудование, уложить резиновое покрытие.
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий по программе "Народный бюджет Самарской области" завершено в Промышленном районе. В Кировском районе завершено благоустройство также на 10 территориях, готовность еще двух объектов по улицам Алма-Атинской, 144, 146 и Георгия Димитрова, 14 превышает 95%. В Железнодорожном районе завершено благоустройство двух дворов по улицам Авроры, 68, Киевской, 10 и пр. Карла Маркса, 122.
Реализация инициатив жителей в рамках проекта "Народный бюджет Самарской области" стартовала в начале августа. Перечень инициатив, которые реализуют в 2025 году, доступен по ссылке.
