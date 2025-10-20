"ЭнергосбыТ Плюс" призывает жителей передавать показания приборов учёта горячей воды до 25 октября

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает клиентам о необходимости передать показания приборов учёта горячей воды до 25 октября. От своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.