Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами

Команда Самарской области приняла участие в V Съезде региональных агентств инвестиций и корпораций развития, который проходил 16–17 октября в Нижнем Новгороде. В делегацию вошли представители минэкономразвития региона и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
Мероприятие объединило ведущих экспертов для обмена опытом и обсуждения ключевых тенденций.
В ходе деловой программы представители Агентства провели серию продуктивных встреч с коллегами из других регионов, обсудили лучшие практики привлечения инвестиций и изучили новые подходы к улучшению делового климата. Особое внимание уделили внедрению Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.
"Подобные мероприятия имеют высокую практическую значимость. Открытый диалог с коллегами позволяет не только перенимать наиболее эффективные инструменты работы, но и выстраивать единые подходы к развитию инвестиционного климата в стране. Этот профессиональный обмен бесценен для нашей дальнейшей работы", — подчеркнула заместитель исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Алена Лебедева.
За активную деятельность команда Агентства была отмечена благодарностью Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) за высокий профессионализм и значительный вклад в улучшение инвестиционного климата Самарской области.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
