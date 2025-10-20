16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами Вопросы союзного строительства как локомотива развития интеграции ЕАЭС обсудят на форуме "ИНТЕГРАЦИЯ" Губернатор попросил прокуратуру проверить строительную компанию "Новый Дон" Анатолия Давидюка В Самарской области НПЗ, пострадавшим от атак БПЛА, дадут налоговые льготы Фермеры Самарской области активно участвуют в профориентационной работе

Экономика и бизнес

Самарскую область отметили за практики работы с инвесторами

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Команда Самарской области приняла участие в V Съезде региональных агентств инвестиций и корпораций развития, который проходил 16–17 октября в Нижнем Новгороде. В делегацию вошли представители минэкономразвития региона и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Мероприятие объединило ведущих экспертов для обмена опытом и обсуждения ключевых тенденций.
В ходе деловой программы представители Агентства провели серию продуктивных встреч с коллегами из других регионов, обсудили лучшие практики привлечения инвестиций и изучили новые подходы к улучшению делового климата. Особое внимание уделили внедрению Национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

"Подобные мероприятия имеют высокую практическую значимость. Открытый диалог с коллегами позволяет не только перенимать наиболее эффективные инструменты работы, но и выстраивать единые подходы к развитию инвестиционного климата в стране. Этот профессиональный обмен бесценен для нашей дальнейшей работы", — подчеркнула заместитель исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Алена Лебедева.

За активную деятельность команда Агентства была отмечена благодарностью Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) за высокий профессионализм и значительный вклад в улучшение инвестиционного климата Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2