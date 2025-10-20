16+
Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Губернатор попросил прокуратуру проверить строительную компанию "Новый Дон" Анатолия Давидюка

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительство Самарской области передаст в региональную прокуратуру материалы, собранные на строительную компанию "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в понедельник, 20 октября.

"Я бы хотел обратить ваше внимание на компанию "Новый Дон", руководитель Давидюк Анатолий Александрович. Очень много заявлений от лица этой компании было связано с неправомерными действиями нашего министерства, - обратился Вячеслав Федорищев к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому. - Мы здесь претензионную работу ведем в особом порядке, в таком достаточно защищенном от личного внимания. Но вместе с тем пора это выводить уже на комиссионное, наше совместное обсуждение. Поэтому здесь я прошу Оксану Данилову (старшего юриста Самарской области) вместе с министром (градостроительной политики) Андреем Грачевым данные материалы, которые были подготовлены, передать в прокуратуру Самарской области".

Анатолий Давидюк хорошо знаком жителям Самары как активный застройщик. Девелопер и члены его семьи владеют несколькими десятками строительных организаций, которые входят в ГК "Новый Дон". Среди возведенных объектов — ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова.

Сейчас девелопер застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней девелопер предлагал построить небоскребы, но пока добро от властей не получил. Также одна из структур бизнесмена получила под комплексное развитие территории площадку около парка Металлургов.

