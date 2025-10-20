Губернатор попросил прокуратуру проверить строительную компанию "Новый Дон" Анатолия Давидюка

Правительство Самарской области передаст в региональную прокуратуру материалы, собранные на строительную компанию "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в понедельник, 20 октября.
"Я бы хотел обратить ваше внимание на компанию "Новый Дон", руководитель Давидюк Анатолий Александрович. Очень много заявлений от лица этой компании было связано с неправомерными действиями нашего министерства, - обратился Вячеслав Федорищев к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому. - Мы здесь претензионную работу ведем в особом порядке, в таком достаточно защищенном от личного внимания. Но вместе с тем пора это выводить уже на комиссионное, наше совместное обсуждение. Поэтому здесь я прошу Оксану Данилову (старшего юриста Самарской области) вместе с министром (градостроительной политики) Андреем Грачевым данные материалы, которые были подготовлены, передать в прокуратуру Самарской области".
Анатолий Давидюк хорошо знаком жителям Самары как активный застройщик. Девелопер и члены его семьи владеют несколькими десятками строительных организаций, которые входят в ГК "Новый Дон". Среди возведенных объектов — ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова.
Сейчас девелопер застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней девелопер предлагал построить небоскребы, но пока добро от властей не получил. Также одна из структур бизнесмена получила под комплексное развитие территории площадку около парка Металлургов.
Последние комментарии
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.