Власти отказали в религиозном использовании части офисного центра на Московском шоссе

Министерство градостроительной политики Самарской области отказало ПАО "ВымпелКоммуникации" в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Соответствующий приказ опубликован на сайте облправительства. Таким образом, компания все же не сможет использовать часть офисного центра на Московском шоссе под религиозное использование.

Напомним, ранее самарцы поддержали религиозное использование части офисного центра. Речь идет о территории площадью 1041,63 кв. м, расположенной на Московском шоссе (корпуса 80, 80а, 80б) в Октябрьском районе. Судя по кадастровой карте, на обозначенном участке расположено здание, где в том числе располагается офис компании. Какое именно религиозное учреждение планировалось там разместить, в документах не было указано.

Однако ПАО получило отказ от регионального минграда. Ведомство объяснило свое решение: "<...Отказать> в связи с тем, что запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования может привести к нарушению требований технических регламентов, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством РФ, а также в связи с необходимостью приведения сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с фактическим расположением объекта капитального строительства на земельном участке".