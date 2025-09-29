16+
Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Власти отказали в религиозном использовании части офисного центра на Московском шоссе

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство градостроительной политики Самарской области отказало ПАО "ВымпелКоммуникации" в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Соответствующий приказ опубликован на сайте облправительства. Таким образом, компания все же не сможет использовать часть офисного центра на Московском шоссе под религиозное использование.

Напомним, ранее самарцы поддержали религиозное использование части офисного центра. Речь идет о территории площадью 1041,63 кв. м, расположенной на Московском шоссе (корпуса 80, 80а, 80б) в Октябрьском районе. Судя по кадастровой карте, на обозначенном участке расположено здание, где в том числе располагается офис компании. Какое именно религиозное учреждение планировалось там разместить, в документах не было указано.

Однако ПАО получило отказ от регионального минграда. Ведомство объяснило свое решение: "<...Отказать> в связи с тем, что запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования может привести к нарушению требований технических регламентов, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством РФ, а также в связи с необходимостью приведения сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с фактическим расположением объекта капитального строительства на земельном участке".

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

