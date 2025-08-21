Самарцы поддержали религиозное использование части офисного центра на Московском шоссе

Мэрия Самары опубликовала результаты общественных обсуждений, связанных с предоставлением разрешения ПАО "Вымпелком" на условно разрешенный вид использования земельного участка под "религиозное использование". Речь идет о территории площадью 1041,63 кв. м, расположенной на Московском шоссе (корпуса 80, 80а, 80б) в Октябрьском районе.

Судя по кадастровой карте, на обозначенном участке расположено здание, где в том числе располагается офис компании. Какое именно религиозное учреждение планируется там разместить, и будет ли это новое строительство либо будут использованы существующие помещения, в документах заявителя не указано.

В обсуждениях принял участие 51 человек. При этом лишь семеро высказались против.

"Считаю, что в такой плотной застройке офисными зданиями размещение каких-либо еще зданий не рационально, тем более религиозных", — заявляет А. С. Щербакова.

Поддерживает ее и гражданин Е. Д. Малютин, рассуждая, что "данное местоположение не подходит для какого-либо религиозного использования, и совершенно непонятно, что там будет, поскольку каких-либо документов о том, что именно там планируется, нет".

"Организация религиозного центра в офисном здании, где ведется деловая деятельность, может привести к конфликту интересов между арендаторами, владельцами и посетителями, что нарушит спокойствие и безопасность в районе", — убежден В. И. Бакулин.

Схожее с ним мнение высказывает и А. И. Ким, считая, что "для религиозных объектов, особенно новых и не всегда предсказуемых в плане активности прихожан, важна определенная изоляция или буфер от деловых и офисных зон", а "данный участок не предоставляет такой возможности".

"Религиозное учреждение, особенно с активной миссионерской или обрядовой деятельностью, может создавать атмосферу, несовместимую с требованиями деловой среды (шум во время служб или мероприятий, специфическое поведение прихожан на прилегающей территории). Это снизит привлекательность локации для бизнеса", — заключил самарец.

Тем не менее, большинство участников общественных обсуждений (36 человек) поддержали инициативу "Вымпелком", резюмировав, что религиозное учреждение — это гораздо лучше, чем бары и стрип-клубы.

"Положительное мнение: Абсолютно не против данного предложения! Считаю, что в наше время большее количество храмов точно не помешает. Стрипиз-бару можно. Наливайке можно. Ресторанам можно. А почему храму нельзя? Считаю что можно и даже нужно!" — высказывает мнение Д. В. Шкурко.

"Христианская организация это не ночной клуб, ее появление благоприятно отразится на формировании правильных, как морально нравственных так и духовных, ценностей у населения", — убежден В. В. Дубенский.

"Я думаю, что церковь нужна в любое время. Людям необходимо делиться добром и получать поддержку. Это место, где люди могут получить помощь и помочь спастись другому. Прочитала негативные мнения, например, про парковку. Звучит как-то эгоистично. На этом месте может открыться так же любая другая организация и так же занять парковочные места", — рассуждает В. Д. Романенко.

В мэрии уточнили, что общественные обсуждения были признаны состоявшимися. Чиновники указали, что целесообразно учесть мнения участников общественных обсуждений, содержащие конкретные предложения и замечания.