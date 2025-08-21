Самарцы поддержали религиозное использование части офисного центра на Московском шоссе

Мэрия Самары опубликовала результаты общественных обсуждений, связанных с предоставлением разрешения ПАО "Вымпелком" на условно разрешенный вид использования земельного участка под "религиозное использование". Речь идет о территории площадью 1041,63 кв. м, расположенной на Московском шоссе (корпуса 80, 80а, 80б) в Октябрьском районе.
Судя по кадастровой карте, на обозначенном участке расположено здание, где в том числе располагается офис компании. Какое именно религиозное учреждение планируется там разместить, и будет ли это новое строительство либо будут использованы существующие помещения, в документах заявителя не указано.
В обсуждениях принял участие 51 человек. При этом лишь семеро высказались против.
"Считаю, что в такой плотной застройке офисными зданиями размещение каких-либо еще зданий не рационально, тем более религиозных", — заявляет А. С. Щербакова.
Поддерживает ее и гражданин Е. Д. Малютин, рассуждая, что "данное местоположение не подходит для какого-либо религиозного использования, и совершенно непонятно, что там будет, поскольку каких-либо документов о том, что именно там планируется, нет".
"Организация религиозного центра в офисном здании, где ведется деловая деятельность, может привести к конфликту интересов между арендаторами, владельцами и посетителями, что нарушит спокойствие и безопасность в районе", — убежден В. И. Бакулин.
Схожее с ним мнение высказывает и А. И. Ким, считая, что "для религиозных объектов, особенно новых и не всегда предсказуемых в плане активности прихожан, важна определенная изоляция или буфер от деловых и офисных зон", а "данный участок не предоставляет такой возможности".
"Религиозное учреждение, особенно с активной миссионерской или обрядовой деятельностью, может создавать атмосферу, несовместимую с требованиями деловой среды (шум во время служб или мероприятий, специфическое поведение прихожан на прилегающей территории). Это снизит привлекательность локации для бизнеса", — заключил самарец.
Тем не менее, большинство участников общественных обсуждений (36 человек) поддержали инициативу "Вымпелком", резюмировав, что религиозное учреждение — это гораздо лучше, чем бары и стрип-клубы.
"Положительное мнение: Абсолютно не против данного предложения! Считаю, что в наше время большее количество храмов точно не помешает. Стрипиз-бару можно. Наливайке можно. Ресторанам можно. А почему храму нельзя? Считаю что можно и даже нужно!" — высказывает мнение Д. В. Шкурко.
"Христианская организация это не ночной клуб, ее появление благоприятно отразится на формировании правильных, как морально нравственных так и духовных, ценностей у населения", — убежден В. В. Дубенский.
"Я думаю, что церковь нужна в любое время. Людям необходимо делиться добром и получать поддержку. Это место, где люди могут получить помощь и помочь спастись другому. Прочитала негативные мнения, например, про парковку. Звучит как-то эгоистично. На этом месте может открыться так же любая другая организация и так же занять парковочные места", — рассуждает В. Д. Романенко.
В мэрии уточнили, что общественные обсуждения были признаны состоявшимися. Чиновники указали, что целесообразно учесть мнения участников общественных обсуждений, содержащие конкретные предложения и замечания.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.