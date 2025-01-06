В самарских храмах состоятся Рождественские службы

Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией (ул. Соколова, 1 А). Рождественское богослужение начнется в 22:00 6 января. Его проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. 7 января в 16:00 в Софийском соборе пройдет Великая вечерня.
6 января в Храме в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11) в 17:00 начнется праздничное Всенощное бдение, а в 23:00 — Рождественское богослужение. 7 января, в 09:00 пройдет Божественная Литургия, а в 16:00 — Великая праздничная вечерня и утреня.
В Соборе в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (ул. Ново-Садовая, 260) 7 января в 9:00 пройдет Божественная Литургия.
В Храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул.Советской Армии, 251Б) 6 января, в 17:00 начнется Рождественское всенощное бдение с литией, а в 00:00 7 января — Рождественская божественная литургия, в 09:00 — Божественная литургия, в 17:00 — Вечернее Рождественское богослужение.
В Храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А) 7 января в 02:00 состоится ночная праздничная трапеза на улице в сопровождении колокольного звона. А 7 января в 11:30 пройдут мастер-класс для детей на колокольне и мастер-классы по приготовлению кормушек.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.