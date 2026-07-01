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Религия Общество

Пятидесятники хотят построить храм в районе Фрунзенского моста

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности планов по религиозному использованию участков на пересечении улиц Шоссейной и Ростовской в Куйбышевском районе Самары. Там собираются построить храм церкви пятидесятников "Христианская миссия".

Фото: мэрия Самары

Мэрия выносила вопрос на общественные обсуждения в июне. Жителей просили согласовать "религиозное использование", "осуществление религиозных обрядов", "религиозное управление и образование" на двух земельных участках общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров.

При этом в документах мэрии не был указан заявитель. Только вот такие варианты визуализации объекта.

Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары
Фото: мэрия Самары

О том, что храм собирается строить церковь пятидесятников "Христианская миссия", стало известно от ГИООКН Самарской области. Инспекция опубликовала акт государственной историко-культурной экспертизы отчета об археологических изысканиях, которые проводили в том числе на указанных участках.

Пятидесятники — протестантское движение, которое возникло в конце XIX — начале XX века. Название связано с христианским праздником Пятидесятницы (сошествия Святого Духа на апостолов). Для пятидесятников именно событие стало ключевым. Они считают, что «крещение Святым Духом» — особое переживание, внешним свидетельством которого должно быть говорение на иных языках (глоссолалия). Во время молитвы или проповеди люди начинают смеяться, падать, кричать или испытывать необычные эмоции. Это считается проявлением Святого Духа, который наполняет радостью. С точки зрения православной и католической церкви, пятидесятники считаются еретическим движением, так как сильно расходятся в учении.

В документе указано, что всего под проект отводится около 1,6 га. Посмотрите на карте примерные границы планируемой застройки.

Площадка находится в восточной части микрорайона Засамарская Слободка. Эта территория относилась к городским землям с конца XVII века. Однако археологических объектов во время раскопок там не обнаружили. Поэтому специалисты дали положительное заключение на проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на участке. Однако в случае обнаружения исторических предметов стройку должны будут остановить.

Историческая справка: Территория современной Засамарской Слободки относилась к самарским городским землям с конца XVII века, но населенный пункт, вероятно, появился только в конце XVIII века как поселение на въезде в город по Уральскому тракту, по которому поступала основная масса пшеницы и скота. Во второй половине XIX века слобода становится крупным центром мукомольного и салотопенного производства и продажи, начинается застройка жилыми усадьбами, преимущественно стихийно, самозахватами. Население было бедным.

В конце XIX в. начинается новый этап развития поселка: построены городское приходское училище, деревянная церковь, пожарная часть, библиотека, почтово-телеграфное отделение и биоскоп (кинотеатр) "Провинциал". После революции жилая застройка слободы была запрещена по причине "заливаемости и антисанитарности" территории. Там располагались промышленные предприятия: мельница (мукомольный завод № 2), кожзавод № 7, хлебозавод № 3. Также земли слободы использовали для сельскохозяйственных нужд. Во второй половине ХХ века там строили частные дома, а в 2010-х годах отводимая под храм территория и ее окрестности подверглись значительным техногенным преобразованиям, связанным со строительством Фрунзенского моста.

 

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