Пятидесятники хотят построить храм в районе Фрунзенского моста

Стали известны подробности планов по религиозному использованию участков на пересечении улиц Шоссейной и Ростовской в Куйбышевском районе Самары. Там собираются построить храм церкви пятидесятников "Христианская миссия".

Мэрия выносила вопрос на общественные обсуждения в июне. Жителей просили согласовать "религиозное использование", "осуществление религиозных обрядов", "религиозное управление и образование" на двух земельных участках общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров.

При этом в документах мэрии не был указан заявитель. Только вот такие варианты визуализации объекта.

Фото: мэрия Самары

Фото: мэрия Самары

Фото: мэрия Самары

Фото: мэрия Самары

Фото: мэрия Самары

О том, что храм собирается строить церковь пятидесятников "Христианская миссия", стало известно от ГИООКН Самарской области. Инспекция опубликовала акт государственной историко-культурной экспертизы отчета об археологических изысканиях, которые проводили в том числе на указанных участках.

В документе указано, что всего под проект отводится около 1,6 га. Посмотрите на карте примерные границы планируемой застройки.

Площадка находится в восточной части микрорайона Засамарская Слободка. Эта территория относилась к городским землям с конца XVII века. Однако археологических объектов во время раскопок там не обнаружили. Поэтому специалисты дали положительное заключение на проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на участке. Однако в случае обнаружения исторических предметов стройку должны будут остановить.