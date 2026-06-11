В Тольятти планируют построить вторую мечеть

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В Тольятти ведется подготовка к строительству мечети в районе пересечения улиц Дзержинского и Борковской. Информация раскрыта в акте государственной историко-культурной экспертизы, который опубликован Госинспекцией по охране объектов культурного наследия.