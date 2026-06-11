В Тольятти планируют построить вторую мечеть

В Тольятти ведется подготовка к строительству мечети в районе пересечения улиц Дзержинского и Борковской. Информация раскрыта в акте государственной историко-культурной экспертизы, который опубликован Госинспекцией по охране объектов культурного наследия.
Участок под мечеть площадью 0,8 га имеет вид разрешенного использования — для строительства надземной части комплекса "Джума Джама мечеть".
По итогам обследования, проводившегося в начале июня, объекты археологии на площадке обнаружены не были.
Заказчиком изысканий выступает Местная мусульманская религиозная организация города Тольятти. Ее председателем, по данным ИАС Seldon.Basis, является Рустям Якупов. Он же возглавляет тольяттинскую городскую общественную организацию Татарский НКЦ "Содружество" и АНО "Молодежно патриотический клуб бокса "Гайдаровец".
Сейчас в Тольятти действует одна мечеть — Соборная мечеть на ул. Ларина.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.