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Религия Общество

В Тольятти планируют построить вторую мечеть

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти ведется подготовка к строительству мечети в районе пересечения улиц Дзержинского и Борковской. Информация раскрыта в акте государственной историко-культурной экспертизы, который опубликован Госинспекцией по охране объектов культурного наследия.

Фото: http://nasledie.samregion.ru

Участок под мечеть площадью 0,8 га имеет вид разрешенного использования — для строительства надземной части комплекса "Джума Джама мечеть". 

По итогам обследования, проводившегося в начале июня, объекты археологии на площадке обнаружены не были. 

скрин с https://nspd.gov.ru

Заказчиком изысканий выступает Местная мусульманская религиозная организация города Тольятти. Ее председателем, по данным ИАС Seldon.Basis, является Рустям Якупов. Он же возглавляет тольяттинскую городскую общественную организацию Татарский НКЦ "Содружество" и АНО "Молодежно патриотический клуб бокса "Гайдаровец".

Сейчас в Тольятти действует одна мечеть — Соборная мечеть на ул. Ларина.

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