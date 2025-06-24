16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В пос. Управленческий прошел крестный ход и праздник "Русский двор" В Самарскую область прибудет ковчег с мощами святителя Тихона В Софийском соборе Самары пройдет выставка, посвященная 100-летию со дня кончины святейшего патриарха Тихона Жителей и гостей Самары приглашают на концертную программу "Хранитель Церкви Русской" "Мало научить - нужно воспитать": юбилей храма Святой Татьяны при СамГТУ

Религия Общество

В пос. Управленческий прошел крестный ход и праздник "Русский двор"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Престольный праздник храма Всех святых, в земле Русской просиявших, настоятель храма Андрей Мохов организовал крестный ход по поселку Управленческий. А Русская Община Самары по приглашению батюшки провела Русский двор для прихожан и жителей.

Фото: предоставлено автором

Обещали дождь, но во время праздника было солнечно и тепло. В воздухе слились ароматы хвойных деревьев, самовара на дровах и пышной выпечки. Звон колоколов сменили русские народные песни в живом исполнении, гармонь, балалайка и скрипки.

Русская Община собрала всех участников в хороводы и на кадриль, заинтересовала русскими традиционными играми, очаровала фланкировкой.

Гости не спешили расходиться — каждому хотелось продлить удовольствие и насладиться атмосферой подольше.

Русские праздники с их вековыми традициями и культурой дарят тепло и единение, укрепляя дух народа и делая жизнь богаче духовно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Фото на сайте

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6