В пос. Управленческий прошел крестный ход и праздник "Русский двор"

В Престольный праздник храма Всех святых, в земле Русской просиявших, настоятель храма Андрей Мохов организовал крестный ход по поселку Управленческий. А Русская Община Самары по приглашению батюшки провела Русский двор для прихожан и жителей.

Обещали дождь, но во время праздника было солнечно и тепло. В воздухе слились ароматы хвойных деревьев, самовара на дровах и пышной выпечки. Звон колоколов сменили русские народные песни в живом исполнении, гармонь, балалайка и скрипки.

Русская Община собрала всех участников в хороводы и на кадриль, заинтересовала русскими традиционными играми, очаровала фланкировкой.

Гости не спешили расходиться — каждому хотелось продлить удовольствие и насладиться атмосферой подольше.

Русские праздники с их вековыми традициями и культурой дарят тепло и единение, укрепляя дух народа и делая жизнь богаче духовно.