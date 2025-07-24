РПЦ сменила митрополита Самарского и Новокуйбышевского

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий отправлен на покой. Такое решение было принято в четверг, 24 июля, на заседании Священного Синода Русской православной церкви.

"Определить Преосвященному митрополиту Сергию место пребывания на покое Рязанскую область, где у него имеется в собственности жилье, с получением содержания от Самарского епархиального управления", - указывается в журналах заседания.

Отцу Сергию в этом году исполнилось 74 года. Самарской епархией (затем митрополией) он руководил с 1993 года.

По решению Синода Самарскую митрополию возглавит епископ Феодосий, управлявший Нижнетагильской и Невьянской епархией.

Кроме того, Синод отправил на покой епископа Отрадненского и Похвистневского Никифора. Его место займет игумен Кирилл (Умрилов), клирик Томской епархии.