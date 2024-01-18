Где в Самарской области на Крещение окунуться в прорубь: адреса

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды.

На водоемах возле иорданей будут выставлены временные посты спасателей для оказания помощи, а также обеспечено присутствие медиков и полиции.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендуют любителям священного обряда купаться только в местах специально оборудованных для крещенских купаний.

Самара

1. г. Самара, Полевой спуск на реке Волга

2. Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, ул. Советской Армии, 251 "б" (купель при храме)

3. Храм в честь святого прп. Сергия Радонежского, ул. Черемшанская, 244 "а" (купель при храме)

4. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери, ул. Коммунистическая, 1 (купель при храме)

5. Храм во имя Архистратига Михаила, пос. Шмидта, ул. Новгородская, 1 (купель при храме)

Тольятти

6. "Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова", Южное шоссе, 137 (на искусственном водоеме на территории паркового комплекса)

Жигулевск

7. Александровские пруды (ул. Ново-Самарская)

Новокуйбышевск

8. оз. Сакулино, район улицы Карбышева

г. о. Чапаевск

9. На территории храма в честь Казанской иконы Божией Матери, ул. Орджоникидзе, 22А (купель при храме)

Кинель

10. Купель на озере Ладное, ул. Молодогвардейская

г. о. Октябрьск

11. Саратовское водохранилище (р. Волга), территория городского пляжа, ул. Сплавная

г. о. Отрадный

12. Купель при храме Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Нефтяников, д. 34)

г. о. Похвистнево

13. Купель водосвятной часовни Иверской иконы Божией Матери, с. Красные пески, ул. Краснопутиловская

Сызрань

14. река Волга, городской пляж № 1 в районе ул. река Воложка

15. Подворье на Святом источнике иконы Федоровской Божьей Матери (купель при храме) в поселке Новокашпирский

м. р. Алексеевский

16. с. Алексеевка, ул. Советская, 29 (купель на прилегающей территории к храму Казанской иконы божией Матери)

м. р. Богатовский

17. с. п. Арзамасовка, с. Знаменка, святой источник Никольский (закрытая купель)

м. р. Большеглушицкий

18. с. Большая Глушица, река Большой Иргиз (52*24'14", 50*28'44")

19. с. Большая Глушица, река Большой Иргиз (52*23'38", 50*30'23")

20. с. Тамбовка, река Большой Иргиз

21. с. Новопавловка, река Каралык

м. р. Большечерниговский

22. с. Большая Черниговка (река Большая Глушица), ул. Чапаевская, напротив редакции газеты "Степной маяк".

23. с. Августовка, река Большой Иргиз у железобетонного моста через реку (ул. Ленина 25 "А")

м. р. Борский

24. Купель при храме в честь Сретения Господня, с. Борское, ул. Ольховая, д. 34

м. р. Волжский

25. с. Воскресенка, пруд за улицей Приозерная

26. п. г. т. Смышляевка, купель у храма Святителя Николая Чудотворца

27. п. Верхняя Подстепновка (купель на пруду Подстепновский)

м. р. Елховский

28. в 1 км северо-восточнее с. Елховка, река Кондурча, район Гусиной поляны

м. р. Исаклинский

29. с. Исаклы, Центральный родник в честь Спаса Нерукотворного (купель на роднике)

м. р. Камышлинский

30. Купель на русле реки Сок, в 400 м юго-восточнее с. Камышла

м. р. Кинельский

31. с. Алакаевка, ул. Ново-Садовая, 55, (купель Владимирской часовни)

32. с. Богдановка, поворот на Богдановку, источник Серафима Саровского (купель)

33. п. Чубовка, ул. Трудовая, 14а, (купель Покровского мужского монастыря)

м. р. Клявлинский

34. Храм в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, с. Клявлино, ул. Молодежная, д. 23 (оборудованная купель закрытого типа при роднике)

35. Храм в честь бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в селе Борискино Игар, ул. Церковная лавка, д. 1 (оборудованная купель закрытого типа при роднике)

36. Храм в честь святого преподобного Александра Свирского, с. Степное Дурасово, ул. Преображенского, д. 6а (оборудованная купель закрытого типа при роднике)

м. р. Кошкинский

37. с. Кошки, ул. Первомайская, д. 157, усадьба Додонова (родник Додоновский)

38. с. Четыровка, д. Гранная Купель (купель на роднике)

39. Д. Белый Ключ, с. Нижняя Быковка, Белоключевская купель

м. р. Красноармейский

40. с. п. Колывань, с. Каменный Брод, ул. Набережная, за домом № 24 на реке Чапаевка

м. р. Красноярский

41. с. Большая Каменка, стационарная купель при храме, ул. Овражная

42. Стационарные кабинки в часовне при Подворье Старобинарадского Александро-Невского мужского монастыря, с. Старая Бинарадка

43. Купель при часовне в с. Русская Селитьба, ул. Родниковка, д. 65б

44. Стационарная купель при храме "Неупиваемая Чаша" пгт. Волжский, ул. М. Горького д. 6а

45. Временная купель на реке Сок у села Красный Яр, у моста по дороге Самара-Красный Яр-Городцовка

м. р. Нефтегорский

46. г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 20, купель на водоеме в Парке Молодежный

м. р. Пестравский

47. с. Марьевка, река Черненькая, спуск по ул. Ленина, в районе дома 149

48. с. Пестравка, ул. Набережная, в районе понтонного моста, река Большой Иргиз

49. с. Высокое, река Большой Иргиз, спуск от дома 42 по улице Садовая

м. р. Похвистневский

50. с. Большой Толкай, родник "Курка Лисьма" (купель)

м. р. Сергиевский

51. Храм Архангела Михаила в п. Суходол. Ул. Кооперативная, 56 а

м. р. Ставропольский

52. с. Ташла, ул. Песочная, д. 6г (купель при храме)

53. с. Ягодное, ул. Завета Ильича, иордань на реке Волга



м. р. Сызранский

54. район села Трубетчино, с. п. Жемковка, храм Казанской Божьей Матери (купель при храме)

м. р. Хворостянский

55. Срубовая купель на роднике "Девятая пятница". 2 км северо-западнее с. Хворостянка

м. р. Челно-Вершинский

56. с. Сиделькино, река Большой Черемшан

57. п. Девлезеркино, купель при часовне Святого Пантелеймона

м. р. Шенталинский

58. с. Старая Шентала, Вартовский родник в деревне Волчья

59. с. Каменка, ул. Пионерская, д. 37, родник святых чудотворцев Космы и Дамиана

60. с. Тимяшево, купель на роднике Богоявленский



м. р. Шигонский

61. Купель при часовне иконы Божией Матери "Живоносный источник" в п. Карловка с. п. Усолье

62. Купель на святом источнике Казанской иконы Божией матери в с. п. Малячкино

63. Купель при часовне Татьяниного родника в с. п. Новодевичье

64. Купель при часовне в честь Святой Троицы в п. Шигоны, приход Святого Архистратига Михаила

65. Купель на роднике Светлый в с. Байдеряково с. п. Суринск

66. Купель на роднике Святой Параскевы в с. Суринск