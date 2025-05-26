Православная школа в Тольятти стала уникальным образовательным и духовно-культурным центром

Тольяттинская классическая гимназия во имя Всех Русских святых в этом году отмечает 30 лет со дня своего основания. Она открылась в 1995 году, во времена становления рыночных отношений и формирования нового менталитета. Тогда только-только распался Советский Союз, слово "православие" было совсем не на слуху, а в Тольятти на 700 тыс. жителей действовал всего один храм. Тем не менее именно в это непростое, переломное время и появилась Православная гимназия, которая из городского образовательного учреждения выросла в культурно-духовный центр региона и страны.

Как все начиналось

Православное учреждение появилось, прежде всего, благодаря огромному желанию, энтузиазму и искренней вере в необходимости его создания своих основателей — ныне директора Тольяттинской классической гимназии, протоиерея Димитрия Лескина и исполнительного директора Тольяттинской классической гимназии матушки Юлии Лескиной.

В год создания гимназии им было всего по 19 лет, в то время они были еще студентами и учились в Москве. Идея создания в родном городе образовательного духовного центра так захватила молодых людей, что они искренне начали делиться этим со всеми вокруг. Надо сказать, родители первых учащихся этой гимназии просто поверили юным энтузиастам на слово, отдав своих детей на обучение именно сюда.

Новое учебное заведение было весьма необычным для образовательной системы не только Тольятти, но и для всей страны. Некоторые недоверчиво относились к столь специфичной форме образования. Однако, как сказал отец Димитрий: "Господь послал гимназии сотни и сотни таких людей, которые, знакомясь с нашим общим делом, тоже возгорались и вдохновенно включались в процесс создания в городе уникального духовно-образовательного пространства. Самый главный принцип, который мы хотели соблюсти — это принцип большой семьи, в которой важны все — и дети, и взрослые. Совместить лучшие традиции дореволюционной классической школы и современности, все самое передовое в мировой образовательной парадигме — вот что было важно для создания гимназии. А самое главное — чтобы все, и обучение, и воспитание, были пронизаны любовью к Богу и любовью к Родине".

Благое дело стало разрастаться, рождать новые ветви и пускать корни.

Обучают и воспитывают

Обучение в Православной классической гимназии происходит строго по государственным образовательным стандартам, а также в соответствии с программами стандарта православного компонента. Образовательная и воспитательная часть тут тесно взаимодействуют. Гимназия с самого начала выбрала для себя гуманитарную направленность, самыми главными дисциплинами являются литература, история, география, иностранные языки, и, конечно же, русский язык. Это то, без чего невозможно любое классическое образование. Музыкально-эстетическое развитие и воспитание тоже крайне важны. И основная особенность гимназии — православное воспитание.

Учащиеся находятся в гимназии целый день, который наполнен самым разнообразными занятиями. Кроме освоения обязательной программы, гимназисты много читают, изучают иностранные языки, поют в хоре, занимаются танцами и игрой на музыкальных инструментах. Все желающие имеют возможность получить более углубленные знания по истории, литературе, русскому и иностранному языкам.

Значительное место занимают предметы православного компонента: Закон Божий, церковнославянский язык, церковное пение. Религиозное воспитание происходит через изучение библейской истории, истории Церкви, христианской этики. Теоретический блок подкрепляется практическим участием детей в храмовой жизни: ежедневное молитвенное правило, которое проводят гимназисты, посещение божественной Литургии, обязательное участие в Таинствах Церкви — исповеди и причастии.

В течение дня ученики выполняют основной объем домашнего задания, выходят на прогулки, находят занятия по душе. Все ребята любят бывать в музее традиционной русской культуры, который в гимназии называют "Русская изба". В нем собрана большая коллекция предметов XIX–XX веков: бытовые предметы, домашняя утварь, старинные иконы, старопечатные книги. Руководитель музея Майя Николаева с удовольствием проводит для ребят и гостей гимназии экскурсии, тематические беседы, посиделки, мастер-классы. Здесь дети знакомятся со старинным укладом русской жизни, с традиционными русскими обрядами и обычаями.

Совсем недавно в гимназии было открыто новое культурное пространство — "Китеж". "Мы постарались, чтобы оно было по-настоящему интересным и разнонаправленным - и для молодежи, и для детей, и для родителей, и для всех гостей нашего города, — отметила Юлия Лескина. — Детей обучают не только предметным знаниям, но и важным жизненным ценностям. Гимназия стремится дать детям все самое лучшее и необходимое для гармоничной, достойной жизни в обществе".

Учащиеся гимназии активно участвуют в предметных школьных олимпиадах и научно-практических конференциях самого разного уровня. Также гимназия включена в работу по организации и проведению Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры и Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады "Наше наследие".

Архитектурный шедевр и духовный центр

Сегодня здание Православной классической гимназии представляет собой целый архитектурный ансамбль, который уже давно входит в перечень визитных карточек города. Строительство велось по проекту заслуженного архитектора России Марка Демидовцева. Сияющие купола, белоснежные стены зданий — они хотя и прикрыты ветвями растущих вокруг деревьев, но все же видны и узнаваемы издалека.

Духовным сердцем гимназии по праву считается Домовый храм. Он был построен в 2000 году при активной помощи АвтоВАЗа, мэрии Тольятти и многих горожан, которых вдохновила идея создания первой в городе домовой церкви при учебном заведении.

"Наш храм домовой, то есть он прикреплен к гимназии. Основные прихожане нашего храма — это гимназисты, - рассказывает отец Алексей, учитель, руководитель алтарного дела. - Каждый день мы собираемся в нашем храме для совершения утреннего молитвенного правила. В течение 20 минут дети сами читают, поют, произносят молитвы. Периодически мы совершаем детскую литургию. Наш храм освящен в честь всех русских святых, наших покровителей. Он великолепно расписан — на его стенах и лики святых, и сюжеты из Ветхого и Нового Завета. На уроках с детьми мы изучаем эти сюжеты — через рассказы, доклады, инсценировки, и всегда это происходит очень красочно и красиво".

Алтарь здесь освящен в честь святой мученицы Татианы — покровительницы учащихся. В храме находится образ с частицей ее мощей, подаренный гимназии Ново-Иерусалимским монастырем. Среди святынь храма — икона оптинских старцев с частицами мощей. В храме хранится образ Иверской Божией Матери, подаренный в 2009 году Владимиром Путиным при посещении им гимназии.

Храм гимназии любим не только педагогами, учащимися и их родителями, но и многочисленными прихожанами.

Время признания

В настоящее время первое светское православное учебное заведение благополучно развивается. Примечательно, что гимназия стала тем первым ростком, из которого выросла система непрерывного православного образования в Тольятти.

"Сегодня это и детский сад, который появился у нас буквально спустя пару лет после открытия гимназии, и потом возникший гуманитарный колледж, который уже отметил свое 15-летие, и затем появившаяся Академия Святителя Алексея, увенчавшая всю систему непрерывного образования. Сейчас у нас учится свыше 1700 учащихся, начиная с детского сада и заканчивая магистратурой. Кроме того, в нашей системе сегодня, при каждом из четырех учебных заведений, действуют православные храмы. Работает православный паломнический центр. Действуют православные просветительские центры на территории АвтоВАЗа, летние детские православные лагеря и фестивальное движение "Благодатное лето Жигули". Есть своя телестудия, каждое учебное заведение издает свою газету, достаточно активно мы присутствуем и в интернет-пространстве. И много-много других направлений, над которыми мы работаем, — говорит Димитрий Лескин. — И все это позволяет детям, находясь в определенной среде, развиваться и формироваться как личность — цельная, здоровая, духовно богатая.

Как известно, во время визитов в Тольятти Православную гимназию навещают первые лица и церкви, и государства. В 2009 году запомнился визитом Президента РФ Владимира Путина. В 2019 году здесь побывал святейший патриарх Кирилл. Каждый из гостей отмечает уникальность учебного учреждения и его важнейшую роль в развитии православия и деле воспитания подрастающего поколения.

Система непрерывного православного образования, которая у нас выстроилась, — это уникальное явление для России. Реакции, которые испытывают все гости, когда побывают у нас, очень похожи: "Теперь мы с еще большим интересом и уважением относимся и к городу Тольятти, и к области". Мы считаем, это как раз одна из наших миссий — свидетельствовать о значении и красоте нашего замечательного региона, удивительной природы, в лоне которой мы находимся. Географическая карта Самарского региона, может быть, неслучайно выглядит как большое сердце".

"Очень хочется делиться нашим опытом, чтобы наши дети, наша молодежь вступали в этот огромный и прекрасный мир грамотными, духовно крепкими. Православная гимназия сегодня несет в мир много ценностей. Она является духовно-нравственным, музыкальным, эстетическим, социально-культурным, патриотическим и волонтерским центром. Поэтому 30 лет для нас — это, конечно же, время и что-то подытожить, и поблагодарить Бога. Но, естественно, ни в коем случае не останавливаться, потому что сделать предстоит еще неизмеримо больше, чем уже сделано, — заверил Димитрий Лескин. — Будущее России тесно связано с судьбой православия. Без православия нет нашей страны, нет культуры, нет образования и духовности".