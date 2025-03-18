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Чудотворную икону провезут по самарским военным частям

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Чудотворную икону Божией Матери "Избавительница от Бед" из села Ташла провезут по военным частям Самарской области.

Фото: Юлия Зиганшина

Икону благословил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий для посещения частей 2-й гвардейской общевойсковой армии. В течение трех дней с 17 по 19 марта икона посетит 3-ю отдельную гвардейскую Варшавско-Берлинскую Краснознаменную бригаду специального назначения в Тольятти, 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Александрийскую бригаду, 30-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, воинские части в поселке Кряж и в селе Тоцкое.

В каждой части будут проведены молебны. Военнослужащим будут розданы миниатюрные паломнические отпечатанные копии иконы. Также будет произведено причащение запасными дарами желающих военнослужащих, все военнослужащие смогут обратиться к священникам со своими просьбами.

"Это очень редкое событие, когда чудотворную икону, главную святыню Самарской митрополии, возят по воинским частям. Даже, наверное, не вспомнить, какую еще икону так возили. Икона "Избавительница от бед" очень серьезно почитается в Самарской области. Каждый год к ней проводится крестный ход из Самары, который идет 100 километров в течение нескольких дней. В Ташлинский монастырь приезжают тысячи паломников, которые приходят на святой источник, чтобы поклониться этой иконе", — рассказал один из инициаторов мероприятия, волонтер Андрей Болдырев.

Святыню из Ташлы забрал полковой священник, помощник командира 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады отец Михаил Советкин вместе с группой волонтеров.

17 марта икону привезли в самарский 426-й военный госпиталь, где священники отслужили молебен, после чего все присутствующие приложились к иконе и помазались елеем.

"К этой иконе едут тысячи людей, эту икону многие знают. Она "Избавительница от бед", а беды у нас всякие бывают: болезни, ссоры в семье, дети не слушаются, также бывают беды масштабные. Но к этой иконе обычно идут люди со своими просьбами — с болями сердечными, физическими. Сегодня к нам приехал Отец Михаил, который практически постоянно в последнее время пребывает в зоне специальной военной операции. Трудами его и его товарищей привезли эту чудотворную икону. Сегодня мы сможем помолиться перед ней и попросить, чтобы Матерь Божья нас не оставляла и помогла. Кому-то, чтобы быстрее затянулись раны физические, кому-то — и духовные. Также давайте помолимся с вами за ваших боевых товарищей, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения", — поприветствовал присутствующих отец Иоан.

Икона "Избавительница от бед" по преданию  явилась миру в Ташле 21 октября 1917 года. Ее обнаружила местная жительница Екатерина Чугунова после того, как ей трижды во сне пришла Божия Матерь и наказала выкопать икону в определенном месте. Там и забил источник. Ежегодно к нему в Ташлу спешат паломники со всей страны, чтобы окунуться в купели и набрать целебной воды.

Отец Михаил Советкин также обратился к военнослужащим: "Сегодня утром ездили в женский монастырь. Монахини расспрашивают: "Как там наши воины? Мы молимся за них!". Так что вы — не одни, за вас молится вся Россия. И сейчас давайте вместе сотворим молитву Божьей Матери. Попросим об исцелении ваших недугов. Попросим о том, чтобы все козни наших врагов, которые у них в планах, были разрушены".

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