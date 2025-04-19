Пасхальные богослужения в храмах Самары: список

20 апреля православные верующие будут отмечать Светлую Пасху. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий 19 апреля в 23:15 возглавит Полунощницу в Софийском соборе.

Пасхальные богослужения в самых крупных храмах Самары:

Софийский собор Самары (ул. Соколова, 1А):

19 апреля: 23:30 — Полунощница; 20 апреля: 00:00 — Пасхальная утреня, 01:00 и 9:30 — Божественная литургия, 16:00 — Великая Пасхальная вечерня.

Собор в честь Преображения Господня (ул. Ботаническая, 182А):

19 апреля: 22:15 — Исповедь, 23:15 — Полунощница. Заутреня. Крестный ход;

20 апреля: 00:00 — Ночное Пасхальное Богослужение. Литургия святителя Иоанна Златоуста. Освящение яиц и куличей; 17:00 — Пасхальная вечерня. Встреча благодатного огня.

Храм в честь Святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11): 19 апреля: 22:00 — Общая Исповедь, 23:30 — Светлая Пасхальная Заутреня; 20 апреля: 00:00 — Божественная Литургия, 12:00 — Пасхальная утреня, 13:00 — Освящение пасхальных куличей и яиц, 14:00 — Пасхальная вечерня.

Собор в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (ул. Ново-Садовая, 260):

19 апреля: 22:00 — Общая Исповедь, 23:30 — Пасхальное богослужение; 20 апреля: 17:00 — Вечернее Богослужение. Исповедь.

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251Б):

19 апреля: 23:20 — Пасхальная Полунощница, 23:50 — Крестный ход; 20 апреля: 00:00 — Пасхальное Богослужение, 09:00 — Поздняя Пасхальная Литургия, 16:00 — Пасхальное вечернее богослужение.

В Пасхальную ночь и последующие дни горожане смогут освятить в храмах традиционные праздничные блюда.

Напомним, что в Самаре в Пасхальную ночь — с 19 на 20 апреля — будут организованы автобусы. По окончании праздничных богослужений, начиная с 02:00, они будут ожидать граждан у пяти храмов: Покровский кафедральный собор (ул. Ленинская, 75А); Храм во имя Апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А); Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11); Кирилло-Мефодиевский Собор (ул. Ново-Садовая, 260); Собор Софии Премудрости Божией - Софийский Собор (ул. Соколова, 1а).

Также в Пасху и другие религиозные праздники – 20, 27, 29 апреля и 7 июня, – а также в День Победы с 07:00 до 16:00 в Самаре будет ограничено движение личного транспорта по ряду участков улично-дорожной сети. Это необходимо для беспрепятственной организации общественного транспорта к городским кладбищам, обеспечения разворота и стоянки автобусов, которые задействуют в специальных рейсах в указанные дни.

Ограничение будет действовать:

- по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;

- по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;

- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;

- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.