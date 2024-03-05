В Самару привезут ковчег с мощами Петра и Февронии Муромских

С 10 по 17 марта в храме Софии Премудрости Божией (г. Самара, ул. Соколова, 1А) будет пребывать ковчег со святыми мощами Петра и Февронии Муромских, сообщили в Самарской митрополии.
"Пройдя через нелегкие испытания, семья Петра и Февронии стала образцом благочестивого супружества. Прожив всю жизнь в преданности и верности друг другу, Петр и Феврония умерли в один день 25 июня 1228 г., приняв перед этим монашество", — напоминают в митрополии.
Святым Петру и Февронии молятся о крепком супружеском союзе, любви и взаимопонимании с супругом, воспитании детей, здоровье и благополучии близких, решении семейных проблем.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.