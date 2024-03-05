В Самару привезут ковчег с мощами Петра и Февронии Муромских

С 10 по 17 марта в храме Софии Премудрости Божией (г. Самара, ул. Соколова, 1А) будет пребывать ковчег со святыми мощами Петра и Февронии Муромских, сообщили в Самарской митрополии.

"Пройдя через нелегкие испытания, семья Петра и Февронии стала образцом благочестивого супружества. Прожив всю жизнь в преданности и верности друг другу, Петр и Феврония умерли в один день 25 июня 1228 г., приняв перед этим монашество", — напоминают в митрополии.

Святым Петру и Февронии молятся о крепком супружеском союзе, любви и взаимопонимании с супругом, воспитании детей, здоровье и благополучии близких, решении семейных проблем.