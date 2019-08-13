Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Департамент градостроительства Самары через суд требует сноса молельного дома евангелистов из Первоапостольской христианской миссии милосердия "Благовестие". Одноэтажное здание площадью почти 500 кв. м находится по адресу пос. Мехзавод, квартал 3, дом 1а.

Департамент в арбитраже требует признать объект самовольной постройкой и обязать религиозную организацию снести ее за свой счет, а также демонтировать забор из профнастила на самовольно занятом земельном участке площадью 2143 кв. метра.

Предварительное заседание по делу назначено на 30 августа 2019 года.

Вопрос о строительстве мечети на Мехзаводе вынесут на публичные слушания В третьем квартале поселка Мехзавод может появиться мечеть. Вопрос о возможности отклонения от предельно разрешенных параметров при ее строительстве вынесен на публичные слушания Религиозным духовным управлением мусульман Самарской области.

Как пояснил корреспонденту "Волга Ньюс" пастор самарского "Благовестия" Юрий Иванов, молельный дом, который сейчас посещают около 40 прихожан, был построен в 1996-1997 годах. Участок под него был выделен администрацией города. Проблемы же возникли, когда в департамент градостроительства были поданы документы для оформления постройки "в соответствии с нынешними требованиями законодательства".

По словам Юрия Иванова, департамент "запускает документы по кругу и возвращает их ни с чем". Община намерена выйти со встречным иском об обязании департамента произвести регистрацию постройки.

При этом пастор называет происходящее частью компании против "альтернативных" религиозных течений: "Идет обычный процесс, как и по всей стране. Везде выдвигаются претензии неправославным религиозным организациям".