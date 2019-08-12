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Религия Общество

Вопрос о строительстве мечети на Мехзаводе вынесут на публичные слушания

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В третьем квартале поселка Мехзавод может появиться мечеть. Вопрос о возможности отклонения от предельно разрешенных параметров при ее строительстве вынесен на публичные слушания Религиозным духовным управлением мусульман Самарской области.

Объект предлагается расположить между ледовой ареной "Салют" и водонапорной башней на участке площадью 1 тыс. кв. метров.

О том, что речь именно о строительстве мечети, Волга Ньюс рассказал председатель религиозного духовного управления мусульман региона Талип Яруллин.

"Сейчас мечеть в этом микрорайоне по сути находится в неприспособленном для этого здании. В итоге во время больших праздников заполняется весь двор, для жителей которого все это создает неудобства. Отдельно стоящее здание мечети решит все эти проблемы", — рассказал Талип Яруллин, добавив, что вопрос со строительством мечети в районе поселка Мехзавод обсуждается уже не в первый раз.

Вместо мечети в поселке Мехзавод может появиться мусульманский просветительский центр Вместо мечети в поселке Мехзавод может появиться мусульманский просветительский центр
Региональному духовному управлению мусульман по итогам публичных слушаний не разрешили строительство мечети в первом квартале поселка Мехзавод. Заключение по результатам слушаний опубликовано на сайте администрации Самары.

Напомним, вопрос строительства мечети на Мехзаводе обсуждается уже около семи лет. Так, еще в 2012 г. существовали планы строительства религиозного объекта около стадиона "Салют". Но тогда до публичных слушаний обсуждение не дошло.

В 2017 г. публичные слушания по вопросу создания мечети на Мехзаводе проводились, однако по их результатам строить ее не было разрешено — жители проголосовали против.

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