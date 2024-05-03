В Самаре в прямом эфире покажут Пасхальное богослужение в Софийском соборе

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В Самарской области в ночь с 4 на 5 мая пройдут праздничные богослужения. Главную Пасхальную службу в регионе проводит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы.