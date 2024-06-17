В Самару прибудет Казанская икона Божией Матери

С 25 по 26 июня в Софийском соборе Самары будет находиться чудотворная святыня — Московский список Казанской иконы Божией Матери. Эта икона считается одной из самых почитаемых у православных верующих. Она покровительствует сражающимся воинам. К ней обращаются с самыми разными просьбами, в том числе просят о благополучии детей, исцелении болезней, семейном счастье.
По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви икона XVI века посещает десятки городов России в рамках начавшегося 6 мая в Москве общероссийского крестного хода: Тверь, Ярославль, Вологда, Кострома, Иваново, Владимир, Рязань, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и других. Завершится крестный ход 26 августа в Калининграде.
Как и в 2023 году, когда в ходе первого Всероссийского молебна о Победе во все регионы нашей страны были принесены мощи Святого великомученика Георгия Победоносца, сотни тысяч верующих смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой. Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, будут организованы молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.
В Самаре доступ к Святыне будет возможен 25 июня 8:30 — 20:00, 26 июня 8:00 — 18:30.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.