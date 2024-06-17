В Самару прибудет Казанская икона Божией Матери

С 25 по 26 июня в Софийском соборе Самары будет находиться чудотворная святыня — Московский список Казанской иконы Божией Матери. Эта икона считается одной из самых почитаемых у православных верующих. Она покровительствует сражающимся воинам. К ней обращаются с самыми разными просьбами, в том числе просят о благополучии детей, исцелении болезней, семейном счастье.

По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви икона XVI века посещает десятки городов России в рамках начавшегося 6 мая в Москве общероссийского крестного хода: Тверь, Ярославль, Вологда, Кострома, Иваново, Владимир, Рязань, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и других. Завершится крестный ход 26 августа в Калининграде.

Как и в 2023 году, когда в ходе первого Всероссийского молебна о Победе во все регионы нашей страны были принесены мощи Святого великомученика Георгия Победоносца, сотни тысяч верующих смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой. Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, будут организованы молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.

В Самаре доступ к Святыне будет возможен 25 июня 8:30 — 20:00, 26 июня 8:00 — 18:30.