В Самарской области определены места Крещенских купаний. Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют любителям священного обряда купаться только в специально оборудованных местах.

В Самаре в праздник Крещения будет организована работа оборудованной купели на реке Волга в районе Полевого спуска. Здесь для желающих окунуться будут подготовлены теплые раздевалки. Беспрерывное дежурство в целях обеспечения безопасности граждан будут обеспечивать сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области, инспекторы ГИМС, спасатели городского поисково-спасательного отряда, усиленные патрули полиции, медики.

Общее количество оборудованных на Крещение иорданей в Самарской области составляет — 70.

Самара:

Полевой спуск на реке Волга-купель

Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, г. Самара, ул. Советской Армии, 251 "б" — купель при храме

Храм в честь святого прп. Сергия Радонежского, г. Самара, ул. Черемшанская, 244 "а" — купель при храме

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери, г. Самара, ул. Коммунистическая, 1 — купель при храме

Сызрань:

река Волга, городской пляж № 1 в районе ул. река Воложка

Подворье на Святом источнике иконы Федоровской Божьей Матери (купель при храме) в поселоке Новокашпирский Сызрань

Тольятти

МАУ Культуры г. о. Тольятти "Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова", Южное шоссе, 137 на искусственном водоеме

гЖигулёвск

Александровские пруды (ул. Ново-Самарская), 53.36984753127682 49.47827336373974)

Новокуйбышевск

оз. Сакулино, по адресу г. Новокуйбышевск, район улицы Карбышева

Чапаевск

На территории храма в честь Казанской иконы Божией Матери (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 22А) купель 31,51,5 м. со ступенями и поручнями

Кинель

озеро Ладное, ул. Молодогвардейская

Октябрьск

Купель при церкви Вознесения Господня в Октябрьск ул. Ленина, 42б

Отрадный

Купель при храме Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Нефтянников, д. 34

Похвистнево

Купель водосвятной часовни Иверской иконы Божией Матери части Похвистнево с. Красные пески, ул. Краснопутиловская

м. р. Алексеевский

купель, прилегающая территория к храму Казанской иконы Божией Матери. с. Алексеевка ул. Советская, 29

м. р. Богатовский

с. п. Арзамасовка село Знаменка, святой источник Никольский (закрытая купель)

м. р. Большеглушицкий

с. Большая Глушица, р. Большой Иргиз (52*24'14'', 50*28'44'')

с. Большая Глушица, р. Большой Иргиз (52*23'38'', 50*30'23'')

с. Новопавловка, (52*41'41'', 50*56'00'') р. Большой Иргиз

с. Тамбовка (52.21.28, 50.35.09)

м. р. Большечерниговский

с. Большая Черниговка (р. Большая Глушица), ул. Чапаевская напротив редакции газеты "Степной маяк".

с. Августовка, р. Большой Иргиз у железобетонного моста через реку (ул. Ленина 25 "А").

м. р. Борский

Купель при храме в честь Сретения Господня, с. Борское, ул. Ольховая, д. 34

м. р. Волжский

п. г. т. Смышляевка, купель у храма имя Святителя Николая Чудотворца

с. Воскресенка на пруду за ул. Приозерная

п. Верхняя Подстепновка, пруд Подстепновска

м. р. Исаклинский

с. Исаклы, Центральный родник в честь Спаса Нерукотворного (родник)

м. р. Камышлинский

Купель на русле реки Сок в 400 м юго-восточнее от села Камышла

м. р. Кинельский

с. Алакаевка, ул. Ново-Садовая, 55, в купели Владимирской часовни

с. Богдановка, поворот на Богдановку, источник Серафима Саровского

п. Чубовка, ул. Трудовая, 14а, в купели Покровского мужского монастыря

м. р. Клявлинский

Храм в честь святого великомученника Дмитрия Солунского, с. Клявлино, ул. Молодежная, д. 23 (оборудованная купель закрытого типа при роднике)

Храм в честь бессеребренников и чудотворцев Космы и Димиана в селе Борискино Игар, ул. Церковная лавка, д. 1 (оборудованная купель закрытого типа при роднике)

Храм в честь святого преподобного Александра Свирского село Степное Дурасово, ул. Преображенсого, д. 6а (оборудованная купель закрытого типа при роднике)

Купель в честь святителя Николая,

ст. Клявлино, ул. Юбилейная 23

м. р. Кошкинский

с. Кошки, ул. Первомайская, д. 157, усадьба Додонова (родник Додоновский)

с. Четыровка, д. Гранная Купель (купель на роднике)

Деревня Белый Ключ с. п. Нижняя Быковка, Белоключевская купель

м. р. Красноармейский

Самарская область, Красноармейский район, сельское поселение Колывань, с. Каменный Брод, ул. Набережная, за д.№ 24, на реке Чапаевка

м. р. Красноярский

Временная купель на р. Сок у с.

Красный Яр у моста по дороге Самара — Красный Яр — Городцовка

Купель при источнике Святого Николая Чудотворца, с. Старая Бинарадка, ул. Набережная, 64Б

Купель при часовне с. Русская Селитьба, ул. Родниковка д. 65б

Стационарная купель при Храме Рождества Христова пгт. Волжский, ул. М. Горького д. 6а

Стационарная купель при Храме в с. Большая Каменка, ул. Овражная

Временная купель на оз. Кривое у села Городцовка для жителей и гостей коттеджного поселка FAMILY PARK

м. р. Нефтегорский

г. Нефтегорск, ул. Молодежная, д. 20, купель на водоеме в Парке Молодежный

м. р. Пестравский

с. Марьевка, река Черненькая, спуск по ул. Ленина в районе д. 149

с. Пестравка, ул. Набережная, в районе понтонного моста, р. Большой Иргиз

с. Высокое, р. Большой Иргиз, спуск от дома 42 по ул. Садовая

м. р. Похвистневский

Муниципальный район Похвистневский, с. Большой Толкай, родник "Курка Лисьма" (купание в купели)

м. р. Сергиевский

Храм Архангела Михаила п. Суходол

Адрес: 446552, Самарская область, Сергиевский район, поселок Суходол, улица Кооперативная, 56 а

м. р. Ставропольский

с. Ташла, ул. Песочная, д. 6г (купель при храме)

м. р. Сызранский

Район села Трубетчино с. п. Жемковка, храм Казанской Божьей Матери (купель при храме)

м. р. Хворостянский

Срубовая купель на роднике "Девятая пятница". Сельское поселение Хворостянка. 2 км северо-западнее с. Хворостянка

м. р. Челно-Вершинский

с. Новое-Аделяково ул. Русская купель в часовне

п. Девлезеркино, купель при часовне Святого Пантелеймона

м. р. Шенталинский

Село Старая Шентала Вартовский родник в д. Волчья

с. п. Каменка с. Каменка родник святых чудотворцев Косьмы и Дамиана в с. Каменка

с. п. Салейкино Богоявленский родник

с. п. Шентала купель в храме Успения Божией Матери

м. р. Шигонский

Купель при часовне иконы Божией Матери "Живоносный источник" в п. Карловка с. п. Усолье

Купель на святом источнике Казанской иконы Божией матери в с. п. Малячкино

Купель при часовне Татьяниного родника в с. п. Новодевичье

Купель на роднике Светлый в с. Байядеряково с. п. Суринск

Купель на роднике Святой Параскевы в с. Суринск сельского поселения Суринск

Купель на роднике в честь "великомученицы Варвары" в с. Белоключье с/п Бичевная