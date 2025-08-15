НОВИКОМ показывает рост по ипотечному кредитованию на 17,4%

За 7 месяцев 2025 года НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) нарастил портфель ипотечных кредитов на 17,4%. Банк растёт быстрее рынка по ипотеке в 8,6 раз. Рекордным показателям способствовали, в том числе, выгодные процентные ставки и первоначальный взнос ниже средних рыночных значений.

Помимо своей основной деятельности по поддержке крупных высокотехнологичных предприятий, НОВИКОМ предлагает широкий спектр ипотечных продуктов для зарплатных клиентов банка. В числе наиболее востребованных программ — "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", а также собственные эксклюзивные программы.

При этом самой популярной программой стала "Семейная ипотека", доля которой составила 65% в общем объеме выданных ипотечных кредитов. Так, из 10 выданных кредитов почти 7 приходится на эту программу. С начала года ее доля в ипотечном портфеле увеличилась в 1,8 раз.

Среди конкурентных преимуществ ипотеки в НОВИКОМе, помимо выгодных ставок, аналитики банка отмечают первоначальный взнос на уровне значительно ниже рыночного. На первичном и вторичном рынках, а также в рамках льготной ипотеки он начинается от 20,01%.

Мотивационная программа "Развитие", которую НОВИКОМ разработал совместно с Ростехом в 2022 году как эффективный HR-инструмент, также востребована партнерами банка. На сегодняшний день к программе подключено 273 предприятия. По ее условиям работодатель самостоятельно отбирает сотрудников, которым будут доступны льготные ставки по кредитным продуктам банка. В общем объеме выданных ипотечных займов в январе–июле 2025 года участники "Развития" составляют 9,6%.

География клиентов, оформивших ипотеку в НОВИКОМе, совпадает с производственными площадками Ростеха и охватывает регионы от Калининграда до Приморья. В 2025 году, помимо столичных жителей, наиболее активно ипотечные кредиты оформляют в Санкт-Петербурге, Уфе, Туле, Улан-Удэ, Арсеньеве (Приморский край) и Жуковском (Московская область).

"Одним из приоритетов деятельности НОВИКОМа, как опорного банка российской промышленности, является повышение доступности жилья для сотрудников предприятий, в первую очередь входящих в Госкорпорацию Ростех. Для достижения цели мы активно работаем с государственными льготными программами и внедряем собственные ипотечные продукты", — отметил старший вице-президент банка Дмитрий Криштопа.