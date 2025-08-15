16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ показывает рост по ипотечному кредитованию на 17,4% В Самаре состоится Бизнес-Фест: доверие, инновации и искусственный интеллект В банковской системе региона в II квартале 2025 г. выявили 32 поддельные банкноты В приложении ОТП Банка теперь можно оформить онлайн "ВетПомощь" Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, удвоилось

Банки Финансы

НОВИКОМ показывает рост по ипотечному кредитованию на 17,4%

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За 7 месяцев 2025 года НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) нарастил портфель ипотечных кредитов на 17,4%. Банк растёт быстрее рынка по ипотеке в 8,6 раз. Рекордным показателям способствовали, в том числе, выгодные процентные ставки и первоначальный взнос ниже средних рыночных значений.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Помимо своей основной деятельности по поддержке крупных высокотехнологичных предприятий, НОВИКОМ предлагает широкий спектр ипотечных продуктов для зарплатных клиентов банка. В числе наиболее востребованных программ — "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека", а также собственные эксклюзивные программы.

При этом самой популярной программой стала "Семейная ипотека", доля которой составила 65% в общем объеме выданных ипотечных кредитов. Так, из 10 выданных кредитов почти 7 приходится на эту программу. С начала года ее доля в ипотечном портфеле увеличилась в 1,8 раз.

Среди конкурентных преимуществ ипотеки в НОВИКОМе, помимо выгодных ставок, аналитики банка отмечают первоначальный взнос на уровне значительно ниже рыночного. На первичном и вторичном рынках, а также в рамках льготной ипотеки он начинается от 20,01%.

Мотивационная программа "Развитие", которую НОВИКОМ разработал совместно с Ростехом в 2022 году как эффективный HR-инструмент, также востребована партнерами банка. На сегодняшний день к программе подключено 273 предприятия. По ее условиям работодатель самостоятельно отбирает сотрудников, которым будут доступны льготные ставки по кредитным продуктам банка. В общем объеме выданных ипотечных займов в январе–июле 2025 года участники "Развития" составляют 9,6%.

География клиентов, оформивших ипотеку в НОВИКОМе, совпадает с производственными площадками Ростеха и охватывает регионы от Калининграда до Приморья. В 2025 году, помимо столичных жителей, наиболее активно ипотечные кредиты оформляют в Санкт-Петербурге, Уфе, Туле, Улан-Удэ, Арсеньеве (Приморский край) и Жуковском (Московская область).

"Одним из приоритетов деятельности НОВИКОМа, как опорного банка российской промышленности, является повышение доступности жилья для сотрудников предприятий, в первую очередь входящих в Госкорпорацию Ростех. Для достижения цели мы активно работаем с государственными льготными программами и внедряем собственные ипотечные продукты", — отметил старший вице-президент банка Дмитрий Криштопа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31