В Самаре появятся купели для крещенских купаний

В столице региона идет подготовка к празднику Крещения Господня. На открытых водоемах до 18 января будут оборудованы купели.

За безопасностью традиционных крещенских купаний будут следить специалисты - медики и спасатели. Для жителей будут предоставлены пункты переодевания и обогрев.

Крещение ежегодно отмечается 19 января. В храмах проходят праздничные службы, а в ночь на 19 января верующие окунаются в прорубь.

Купель традиционно оборудуют на Волге в районе Полевого спуска - там можно будет окунуться с 20:00 18 января до 18:00 19 января. Сделать это можно и в купелях при городских храмах: Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского - ул. Советской Армии, 251Б;, Храм в честь Казанской иконы Божией Матери - ул. Коммунистическая, 1; Храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского - ул. Черемшанская, 244А; Храм во имя Архистратига Михаила - ул. Новогородская, 1.

В других местах на набережной Волги купаться запрещено.

Под Самарой в ледяную воду окунуться можно будет в источниках при храме Рождества Христова в пос. Волжский, церкви Святителя Николая Чудотворца в пос. Смышляевка и в селе Старая Бинарадка в источнике Святителя Николая и Святой Матроны.