В Самаре появятся купели для крещенских купаний

В столице региона идет подготовка к празднику Крещения Господня. На открытых водоемах до 18 января будут оборудованы купели.
За безопасностью традиционных крещенских купаний будут следить специалисты - медики и спасатели. Для жителей будут предоставлены пункты переодевания и обогрев.
Крещение ежегодно отмечается 19 января. В храмах проходят праздничные службы, а в ночь на 19 января верующие окунаются в прорубь.
Купель традиционно оборудуют на Волге в районе Полевого спуска - там можно будет окунуться с 20:00 18 января до 18:00 19 января. Сделать это можно и в купелях при городских храмах: Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского - ул. Советской Армии, 251Б;, Храм в честь Казанской иконы Божией Матери - ул. Коммунистическая, 1; Храм в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского - ул. Черемшанская, 244А; Храм во имя Архистратига Михаила - ул. Новогородская, 1.
В других местах на набережной Волги купаться запрещено.
Под Самарой в ледяную воду окунуться можно будет в источниках при храме Рождества Христова в пос. Волжский, церкви Святителя Николая Чудотворца в пос. Смышляевка и в селе Старая Бинарадка в источнике Святителя Николая и Святой Матроны.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.