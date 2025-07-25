"Заповедная" легенда: самарский театр покоряет Россию

Самарский уличный театр "Пластилиновый дождь" с триумфом представил новый спектакль "Заповедная" на международном фестивале в Санкт-Петербурге. Постановка, созданная на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, оживила древние легенды Жигулевских гор.

С 18 по 20 июля петербургские зрители стали первыми, кто увидел это уникальное действо. Спектакль сочетает воздушную акробатику, рукотворные костюмы и инженерные находки с сюжетами самарского фольклора.

Фундамент сценария образуют художественные образы, созданные по легендам и мифам о заповедных, сакральных местах Самарской области: Жигулевских горах, Самарской Луки, Каменной Чаши и других.

"Мы подготовили этнический самобытный спектакль под открытым небом по мотивам фольклора самарского края. Не годы, а века прошли с тех пор, как слагались легенды на Руси. Многие из них не дошли до наших дней, а те, что дошли, медленно угасают, стираясь из народной памяти. Мы попытались собрать по крупицам устное творчество, рожденное на волжских берегах, и вдохнуть в него новую жизнь", — делятся авторы проекта.

В Самаре спектакль можно будет увидеть на Х юбилейном фестивале уличного искусства "Пластилиновый дождь" 16–17 августа в Струковском саду.

В этом году организаторы получили рекордное число заявок — сотни коллективов от Нового Уренгоя до Витебска боролись за право выступить перед самарской публикой. Гостей фестиваля ждет многожанровый марафон: театральные постановки под открытым небом, мастер-классы и танцевальные перформансы, арт-ярмарка и музыкальные выступления, масштабные инсталляции.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Самарской области, подтверждая статус региона как центра современного уличного искусства.