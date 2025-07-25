"Заповедная" легенда: самарский театр покоряет Россию

Самарский уличный театр "Пластилиновый дождь" с триумфом представил новый спектакль "Заповедная" на международном фестивале в Санкт-Петербурге. Постановка, созданная на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, оживила древние легенды Жигулевских гор.
С 18 по 20 июля петербургские зрители стали первыми, кто увидел это уникальное действо. Спектакль сочетает воздушную акробатику, рукотворные костюмы и инженерные находки с сюжетами самарского фольклора.
Фундамент сценария образуют художественные образы, созданные по легендам и мифам о заповедных, сакральных местах Самарской области: Жигулевских горах, Самарской Луки, Каменной Чаши и других.
"Мы подготовили этнический самобытный спектакль под открытым небом по мотивам фольклора самарского края. Не годы, а века прошли с тех пор, как слагались легенды на Руси. Многие из них не дошли до наших дней, а те, что дошли, медленно угасают, стираясь из народной памяти. Мы попытались собрать по крупицам устное творчество, рожденное на волжских берегах, и вдохнуть в него новую жизнь", — делятся авторы проекта.
В Самаре спектакль можно будет увидеть на Х юбилейном фестивале уличного искусства "Пластилиновый дождь" 16–17 августа в Струковском саду.
В этом году организаторы получили рекордное число заявок — сотни коллективов от Нового Уренгоя до Витебска боролись за право выступить перед самарской публикой. Гостей фестиваля ждет многожанровый марафон: театральные постановки под открытым небом, мастер-классы и танцевальные перформансы, арт-ярмарка и музыкальные выступления, масштабные инсталляции.
Мероприятие пройдет при поддержке правительства Самарской области, подтверждая статус региона как центра современного уличного искусства.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.