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Театр Культура

Самарский театр драмы приглашает на II Большой театральный фестиваль

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 июня по 4 июля Самарский академической театр драмы им. М. Горького проводит II Большой театральный фестиваль, сообщает пресс-служба театра. Свои постановки привезут театры Уфы и Тюмени, хозяева сцены также покажут самые любимые зрителями спектакли.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Самарский театр драмы представит на обеих сценах свои хиты и премьеру этого сезона: "Женитьба Бальзаминова" (12+), "Тартюф" (16+), "НА ДНЕ.DOC" (18+), "Ladies" Night" (16+), "Два благородных дона" (16+)  и другие. Если самарская публика что-то не успела посмотреть в 174-м сезоне или мечтает повторить, это реальный шанс.

Русский драматический театр Республики Башкортостан, участник фестиваля "Волга театральная" в 2023 году, привезет свою визитную карточку —  прославленный мюзикл "Голубая камея" (16+) о екатерининских временах — и современную комедию положений "Палата бизнес-класса" (18+).

Устроивший фейерверк эмоций на прошлом Большом театральном фестивале Тюменский Большой драматический театр вновь порадует "золотомасочным" мюзиклом "Семейка Аддамс" (12+), а также представит историческую музыкальную рок-драму "Пугачев" (12+) по мотивам "Капитанской дочки" Александра Пушкина и комедийный водевиль "Ханума" (12+).

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