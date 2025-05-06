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Самарский оперный театр пригласил горожан на концерт "Нам нужна одна Победа"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича 10 и 11 мая в 15:00 и 17 мая в 20:00 (в рамках акции "Ночь музеев") пройдет концертная программа (12+), посвященная празднованию 80-летия Великой Победы.

Горожан приглашают на вечер, который станет ярким воспоминанием о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В концерте "Нам нужна одна Победа" участвуют солисты оперы, артисты балета, хора и оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича.

"В программе концерта вы услышите трогательные песни военных лет, а также классические произведения, прославляющие героизм и мужество, любовь к Родине.

Этот вечер напомнит о значении Победы и позволит почтить память героев, отдавших свои жизни за мирное небо над нашей головой. Приходите всей семьей и разделите с нами этот важный момент!" - отметили представители театра.

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