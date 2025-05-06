Самарский оперный театр пригласил горожан на концерт "Нам нужна одна Победа"

На малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича 10 и 11 мая в 15:00 и 17 мая в 20:00 (в рамках акции "Ночь музеев") пройдет концертная программа (12+), посвященная празднованию 80-летия Великой Победы.
Горожан приглашают на вечер, который станет ярким воспоминанием о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В концерте "Нам нужна одна Победа" участвуют солисты оперы, артисты балета, хора и оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича.
"В программе концерта вы услышите трогательные песни военных лет, а также классические произведения, прославляющие героизм и мужество, любовь к Родине.
Этот вечер напомнит о значении Победы и позволит почтить память героев, отдавших свои жизни за мирное небо над нашей головой. Приходите всей семьей и разделите с нами этот важный момент!" - отметили представители театра.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.