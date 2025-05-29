Самарский театр драмы приглашает на II Большой театральный фестиваль

С 1 июня по 4 июля Самарский академической театр драмы им. М. Горького проводит II Большой театральный фестиваль. Свои постановки привезут театры Уфы и Тюмени, хозяева сцены также покажут самые любимые зрителями спектакли.

Самарский театр драмы представит на обеих сценах свои хиты и премьеру этого сезона: "Женитьба Бальзаминова" (12+), "Тартюф" (16+), "НА ДНЕ.DOC" (18+), "Ladies" Night" (16+), "Два благородных дона" (16+) и другие. Если самарская публика что-то не успела посмотреть в 174-м сезоне или мечтает повторить, это реальный шанс.

Русский драматический театр Республики Башкортостан, участник фестиваля "Волга театральная" в 2023 году, привезёт свою визитную карточку — прославленный мюзикл "Голубая камея" (16+) о екатерининских временах — и современную комедию положений "Палата бизнес-класса" (18+).

Устроивший фейерверк эмоций на прошлом Большом театральном фестивале Тюменский Большой драматический театр вновь порадует "золотомасочным" мюзиклом "Семейка Аддамс" (12+), а также представит историческую музыкальную рок-драму "Пугачёв" (12+) по мотивам "Капитанской дочки" Александра Пушкина и комедийный водевиль "Ханума" (12+).