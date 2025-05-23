Проект "Обычные истории" получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Самарский благотворительный фонд "Хорошие истории" готовится к старту нового этапа благотворительного проекта "Обычные истории", направленного на укрепление семейных ценностей, развитие межпоколенческого диалога и поддержку малых театральных коллективов. Проект стартует уже в июне при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Проект "Обычные истории" это уникальный для России опыт, когда на основе реальных историй ставятся спектакли о старшем поколении. Первый этап проекта завершился в 2024 г. и собрал более 50 историй и семь малых театров, которые получили поддержку и поставили на их основе спектакли.
Новый проект продолжит собирать "Банк семейных историй" на сайте обычныеистории.рф по таким темам, как семейные традиции, легенды рода, воспоминания "детей войны" и другие важные аспекты нашей жизни.
В новом этапе проекта примут участие любительские и профессиональные театральные коллективы Самарской области не имеющие бюджетного финансирования. Помимо грантов театры получат профессиональную поддержку экспертов: консультации, мастер-классы и индивидуальную работу с режиссерами и драматургами. Жители Самарской области смогут принять участие в читках историй в онлайн и офлайн-форматах и встречах с их авторами.
"Наш проект помогает не только сохранить память о личных и семейных судьбах, поговорить о старшем поколении, но и обратиться к зрителю на его языке — через искусство, близкое и понятное. По сути это социальный театр, способный вызвать отклик в сердцах и объединить разные возрасты вокруг того, что волнует каждого человека", — говорит Татьяна Акимова, исполнительный директор благотворительного фонда "Хорошие истории".
Результаты прошлого этапа проекта имели эффект "кругов по воде". Например, театр "Муравейник" в с. Приволжье после постановки спектакля "День рождения бабушки" создал еще один спектакль "Истории и песни моего рода", в основе которого судьбы трех семей из сел Приволжского района. Благодаря новому этапу проекта малые театральные коллективы получат новые возможности для развития, а зрители — шанс увидеть себя в истории другого человека, понять свое место в семье, роде и истории страны.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.