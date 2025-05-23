Проект "Обычные истории" получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив

Самарский благотворительный фонд "Хорошие истории" готовится к старту нового этапа благотворительного проекта "Обычные истории", направленного на укрепление семейных ценностей, развитие межпоколенческого диалога и поддержку малых театральных коллективов. Проект стартует уже в июне при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект "Обычные истории" это уникальный для России опыт, когда на основе реальных историй ставятся спектакли о старшем поколении. Первый этап проекта завершился в 2024 г. и собрал более 50 историй и семь малых театров, которые получили поддержку и поставили на их основе спектакли.

Новый проект продолжит собирать "Банк семейных историй" на сайте обычныеистории.рф по таким темам, как семейные традиции, легенды рода, воспоминания "детей войны" и другие важные аспекты нашей жизни.

В новом этапе проекта примут участие любительские и профессиональные театральные коллективы Самарской области не имеющие бюджетного финансирования. Помимо грантов театры получат профессиональную поддержку экспертов: консультации, мастер-классы и индивидуальную работу с режиссерами и драматургами. Жители Самарской области смогут принять участие в читках историй в онлайн и офлайн-форматах и встречах с их авторами.

"Наш проект помогает не только сохранить память о личных и семейных судьбах, поговорить о старшем поколении, но и обратиться к зрителю на его языке — через искусство, близкое и понятное. По сути это социальный театр, способный вызвать отклик в сердцах и объединить разные возрасты вокруг того, что волнует каждого человека", — говорит Татьяна Акимова, исполнительный директор благотворительного фонда "Хорошие истории".

Результаты прошлого этапа проекта имели эффект "кругов по воде". Например, театр "Муравейник" в с. Приволжье после постановки спектакля "День рождения бабушки" создал еще один спектакль "Истории и песни моего рода", в основе которого судьбы трех семей из сел Приволжского района. Благодаря новому этапу проекта малые театральные коллективы получат новые возможности для развития, а зрители — шанс увидеть себя в истории другого человека, понять свое место в семье, роде и истории страны.