Самарский театр драмы присоединяется к Ночи музеев

В субботу, 17 мая, с 20:30 до 23:00 Самарский академический театр драмы им. М. Горького присоединится к акции "Ночь музеев".
Театр приглашает в этот вечер всех желающих на фотовыставку "ЛИЦА" (16+).
Ее героями стали артисты театра и персонажи спектаклей в их исполнении. Зрители фотовыставки смогут оценить мастерство перевоплощения актеров (некоторых из них можно будет встретить на мероприятии), а также талант театральных гримеров.
Гостей театра в "Ночь музеев" ожидают подарки и сюрпризы.
Вход свободный, без предварительной регистрации.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.