Самарский театр драмы присоединяется к Ночи музеев

В субботу, 17 мая, с 20:30 до 23:00 Самарский академический театр драмы им. М. Горького присоединится к акции "Ночь музеев".

Театр приглашает в этот вечер всех желающих на фотовыставку "ЛИЦА" (16+).

Ее героями стали артисты театра и персонажи спектаклей в их исполнении. Зрители фотовыставки смогут оценить мастерство перевоплощения актеров (некоторых из них можно будет встретить на мероприятии), а также талант театральных гримеров.

Гостей театра в "Ночь музеев" ожидают подарки и сюрпризы.

Вход свободный, без предварительной регистрации.