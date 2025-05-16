Самара примет участников Фестиваля-лаборатории "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025"

27 мая в Самару прибудут участники международного Фестиваля-лаборатории "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025". Фестивальный теплоход отправится по Волге 25 мая из Нижнего Новгорода по регионам ПФО.

Среди участников "ГИТИСFESTа" Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" из Самары — победители окружного фестиваля "Театральное Приволжье 2025".

Лучшие детские и молодежные коллективы (1-3 места) VI сезона Фестиваля "Театральное Приволжье" получили уникальную возможность поработать с педагогами и режиссерами-выпускниками Российского института театрального искусства ГИТИС (Москва) на борту теплохода "А. С. Попов".

В 2025 г. фестиваль получил статус международного, объединив студентов-актеров из Китая и Кыргызстана, лауреатов окружного проекта "Театральное Приволжье", выпускников, студентов, педагогов ГИТИСа и актеров-студентов профильных театральных школ Приволжского федерального округа. По приглашению РАТИ/ГИТИСа в фестивале примет участие Шанхайская театральная школа и театральное училище при Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т.Абдумомунова (Бишкек).

Тема фестиваля в этом году — творчество Антона Павловича Чехова. 165-летний юбилей великого русского классика станет основой образовательных программ, творческих экспериментов и театральных постановок.

В течение недели режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Самаре (27 мая), Саратове (28 мая), Казани (30 мая), Чебоксарах (31 мая), Нижнем Новгороде (1 июня — в день закрытия фестиваля). Великая русская река Волга и классика русского театра — связующие звенья проекта и ключевые тематики эскизов. Планируется, что в Самаре показ эскизов пройдет на площадке Межвузовского молодежного концертно-театрального комплекса "Дирижабль".

По замыслу организаторов, проект привлечет внимание молодежи к изучению, сохранению и развитию традиций русского театра, а также станет уникальной площадкой обучения и, фактически, гастролями для молодых актеров.

Проект "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО, Российского института театрального искусства — ГИТИС, Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.

Лауреаты Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" были определены 27 марта в Ижевске во Всемирный день театра. Результаты регионального этапа VI юбилейного сезона стали рекордными для проекта, впервые участие в нем приняли более 21,5 тыс. молодых актеров от шести до 35 лет из 1455 непрофессиональных театральных коллективов.

Фестивальное движение позволит раскрыть и поддержать молодые таланты в области театрального искусства. Международный культурно-образовательный проект "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025" нашел активную поддержку у органов власти регионов Приволжского федерального округа и лично у полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.