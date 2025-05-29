"Шостакович опера балет" готовится к премьере балета "Крылья. Время любить"

28 июня в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представит премьеру балета "Крылья. Время любить" (12+).

Когда-то, на заре мироздания, в мире, лишённом любви и погружённом в холод и мрак, царила тишина. Серые люди-коконы населяли это безжизненное пространство, пока в небе не появились два белых парящих орла… "Крылья. Время любить" — это хореографическая притча о любви, созданная на основе рассказа В. А. Заренкова "Орлы и Люди".

Вместе с хореографом Александрой Тихомировой создатели спектакля рассказывают историю, в которой переплетаются судьбы двух пар — людей и птиц. Спектакль заставляет задуматься о вечных ценностях, о хрупкости человеческого счастья, о силе верности и любви, способной преобразить этот мир.